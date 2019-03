Muyshondt celebra la diversidad de opiniones en ARENA

Aunque dice que no le interesa formar parte de la dirigencia del partido, el alcalde Ernesto Muyshondt espera que del proceso que vive en la actualidad ARENA pueda existir un fortalecimiento de cara al futuro. Para ello, dijo, el partido necesita de una dirigencia representativa, con personalidades con trayectoria y experiencia y que se brinde espacio a nuevos liderazgos, además de un mejoramiento a los espacios de comunicación dentro del partido.

En este último punto, el alcalde capitalino señaló el caso de los cuatro diputados del partido que dieron respaldo al presidente electo Nayib Bukele para una posible reestructuración del préstamo aprobado para la construcción del nuevo edificio legislativo, algo que llevó incluso a que los parlamentarios fueran cuestionados, en entrevistas independientes, por el presidente del partido Mauricio Interiano.

"Yo creo que la diversidad de pensamiento y opiniones es algo que en algunos casos ARENA debe ver como una virtud en lugar de un defecto. En ARENA se permite pensar diferente y la crítica constructiva. Creo que sí hay que revisar las formas, porque se puede hacer críticas sin insultar a los liderazgos del partido", señaló.

Para Muyshondt es importante consolidar la renovación del partido y para lograrlo asegura que su instituto político urge de realizar algunos cambios en su interior; entre ellos, "las formas de relacionarse de afuera hacia adentro", así como el "revisar sus reglamentaciones y qué se ha hecho bien y qué mal".

"En ARENA se debe empoderar más a los liderazgos locales del partido. Creo que en esta última campaña se descuidó a los alcaldes y los liderazgos territoriales, a varios diputados que tienen presencia y territorialidad. Creo que se debe comunicar mucho mejor el mensaje", expresó.

Muyshondt también concordó con Interiano al asegurar que es necesario que se realicen algunos cambios en los estatutos, además de una revisión a la forma en la que se eligen tanto a las autoridades como a los candidatos a cargos públicos.

"Creo que hay que revisar la forma de elegir a nuestros candidatos y autoridades a manera de que la dirigencia del partido sea más representativa y todos (los sectores) se sientan más representados. Por ejemplo una planilla que gane la elección interna por un voto no se puede llevar todos los puestos en la dirigencia, debería haber representación en proporción al que quede en segundo lugar. Debemos garantizar que quien no resulte ganador de una elección para candidato no juegue en contra del partido", mencionó.