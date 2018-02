Muyshondt cerrará hoy su campaña

Ernesto Muyshondt, candidato a alcalde por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) para la capital, ha decidido cerrar este día la campaña proselitista en busca de ganar la comuna que el partido tricolor perdió en las elecciones de 2015.

Para ello, el candidato tienen programado hacer un evento a las 4:30 de la tarde en el redondel al monumento a la Constitución, donde se reunirá con militantes del partido tricolor. Ayer, en una de las actividades previas a este evento, Muyshondt dijo que “se aproxima un cambio positivo para San Salvador”.

El tricolor será acompañado por la militancia y la dirigencia del partido ARENA. “Tengo presente que, aunque muchos me apoyaron, fueron más los que cuestionaron mi decisión de ser candidato por la capital, porque consideraban que me dirigía a un fracaso político. Hubo muchos que no me daban posibilidad alguna de ganar. Y vean hoy, todas las encuestas coinciden en lo mismo: el 4 de marzo vamos a ganar la alcaldía de san salvador”, dijo el candidato.

Trabajo territorial

Ayer, Muyshondt realizó una visita a los comerciantes del mercado Ex-Cuartel. “Estamos agradecidos por el entusiasmo y optimismo con el que nos recibieron comerciantes y compradores”, expresó Muyshondt durante su recorrido.

El candidato tricolor presentó el jueves por la noche su plataforma municipal, y uno de los ejes de trabajo que ha planteado es el ordenamiento.

Muyshondt ha expresado que a través de este eje de trabajo se hará un corredor urbano que incluirá espacios comerciales y turísticos, parqueos inteligentes, mercados de bolsillos, entre otros.

En relación con los comerciantes por cuenta propia, Muyshondt aseguró que cualquier reordenamiento que se haga en la capital será mediante el diálogo.

Otra de las actividades que realizó el candidato del partido ARENA es una jornada médica en el parque Simón Bolívar.

En ella fue acompañado por su jefe de campaña, el exalcalde y candidato a la reelección como diputado Norman Quijano, y los candidatos a concejo municipal. De acuerdo con Muyshondt, cientos de capitalinos recibieron consulta médicas y se les entregó medicina gratuita.