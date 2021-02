Muyshondt cierra campaña electoral

Seguro de que el próximo domingo los capitalinos le darán su voto para "promover un balance de poder", Ernesto Muyshondt, candidato a la alcaldía de San Salvador por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), celebró este miércoles el acto de cierre de campaña proselitista, en la plaza Gerardo Barrios,.

En su discurso, el alcalde recordó a los asistentes que durante su primer periodo al frente de la alcaldía "siempre ha estado en el territorio, apoyando a los más vulnerables, y que no solo lo ha hecho para la época electoral como otros candidatos lo han hecho".

Asimismo, Muyshondt hizo un llamado a la población para que acuda de forma masiva a votar. El candidato aseguró que esta no es una elección solo de alcalde, sino que es una contienda electoral para "defender la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y que la institucionalidad siga funcionando".

“¡Vivimos un momento histórico! Estamos a las puertas de una elección en la que ustedes son la clave, porque no es una elección cualquiera, no solo se trata de elegir a un alcalde o diputado. Salvadoreños, y muy especialmente ustedes, los capitalinos: estas elecciones no deben darle todo el poder a una sola persona, con su voto deben promover un balance de poder”, aseguró el alcalde.

El candidato calificó esta campaña como “la más difícil en la historia del país”, ya que asegura se ha enfrentado al uso “indiscriminado y descarado de todas las instituciones y recursos del Estado”.

La propaganda electoral está prohibida durante los tres días anteriores a la elección y en el propio día de la misma, de acuerdo al articulo 81 de la Constitución y a los artículos 172 y 175 del Código Electoral. Tampoco se permitirá la propaganda en centros de votación.