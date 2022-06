Muyshondt denuncia abusos en Mariona y le ordenan terapia psiquiátrica

El juez Octavo de Instrucción de San Salvador denegó ayer el arresto domiciliario en favor del exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt y ordenó que se le proporcione terapia psiquiátrica al exfuncionario debido "al cuadro de ansiedad que presenta actualmente".

"He estado tres veces al borde de la muerte. Me han sacado de emergencia tres veces del centro penitenciario y por suerte y por milagro de Dios me han podido salvar la vida en un hospital privado", fueron las primeras palabras que mencionó Muyshondt tras salir de la audiencia especial de revisión de medidas, mostrándose bastante afectado.

La diligencia fue solicitada por sus abogados defensores en el proceso en que se le acusa de apropiación indebida de retenciones y percepciones tributarias e incumplimiento de deberes durante su paso por la alcaldía capitalina.

Uno de los motivos para pedir medidas alternas a la detención fue precisamente su estado de salud así como también porque según el exalcalde la configuración del delito por el que sigue detenido provisionalmente "ya no existe".

Ayer declaró que sufre de hipoglucemia e hipotensión y que por esas dos enfermedades ha estado "al borde de la muerte" en más de una ocasión.

Sin embargo, representantes del Instituto de Medicina Legal determinaron que el tratamiento médico que necesita puede recibirlo al interior del centro penal.

El exalcalde señaló que sus abogados realizaron un "pésimo trabajo" en el desarrollo de la audiencia. "Este día fui pésimamente representado por mi defensa; no supieron explicar la gravedad de mi situación. Estoy siendo sumamente maltratado y provocado en el centro penitenciario", denunció.

varios vejámenes

Muyshondt abundó sobre los maltratos que estaría sufriendo al interior del Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como "Mariona". Dijo que han llegado al extremo de presionarlo física como psicológicamente.

"Me han amarrado, golpeado y fotografiado semidesnudo mientras he estado amarrado en una cama. No había querido decir esto y me había mantenido callado, pero han llegado al momento de que están provocando mi muerte", reiteró.

El exalcalde también denunció que en Mariona están muriendo entre dos a tres personas diariamente .

“El próximo bajón de azúcar puede ser mi muerte. Sinceramente no creo que aguante un mes más, por cualquier situación como esta o por cualquier provocación que hagan”.



Ernesto Muyshondt, exalcalde.

Asegura que él se da cuenta de esa situación todos los días porque su celda se encuentra frente a la clínica del penal y ha podido constatarlo de primera mano.

"Están falleciendo dos o tres personas a diario. No los he visto a todos, he visto a varios. Mi celda queda frente a la clínica y he visto mucha gente golpeada, mucha gente maltratada y desnutrida, en un hacinamiento que nunca se había visto", relató Mushondt.

El exalcalde aseguró que constantemente es provocado por los custodios de Mariona y eso le afectasu salud.

Consideró que es un preso político y que no aguantará un mes más en prisión por su deteriorado estado de salud. "El próximo bajón de azúcar puede ser mi muerte. No será una muerte natural, será un homicidio", concluyó.

Muyshondt cumplió ayer un año y dos días de detención provisional, luego de ser capturado el 4 de junio de 2021 en las afueras del Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador por el delito de apropiación indebida de retenciones en perjuicio de la hacienda pública con relación a una empresa familiar.