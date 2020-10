Muyshondt denuncia que otros municipios botan basura en San Salvador

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, dijo que como municipalidad tienen “videos y fotografías de camiones que llegaron de otros municipios a botar basura en el centro de San Salvador desde el domingo por la noche”, e insistió en que dicha acción tiene como autores a los ministros Rolando Castro y Mario Durán.

“Eso es verdaderamente grave porque son ‘los ministros de la basura’, Castro y Durán, los que se han dedicado a esto y como digo la población no es babosa, sabe quiénes se han dedicado a esto y no es mí al que afectan, no es a la alcaldía, sino que es a la gente”, consideró.

San Salvador continúa con una crisis sanitaria por el bloqueo que la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) mantiene hacia los camiones recolectores de basura y la planta de transferencia Aragón.

“Lamentamos la pasividad y complicidad de la Policía Nacional Civil que no ha hecho prevalecer las medidas cautelares del juzgado ambiental y ha permitido el bloqueo de turbas”, dijo Muyshondt, recordando la orden emitida a principios de octubre en la que pidió la intervención de la PNC para capturar a las personas que impedían el derecho de circulación y la recolección de desechos en la capital. Para entonces el bloqueo fue finalizado, pero en días recientes volvieron las protestas.

“Lamentamos el uso político y electorero de las instituciones y recursos del Estado. A estas turbas las transportan en buses del Ministerio de Gobernación, pagan sus refrigerios con fondos públicos, con nuestros impuestos”.

Agregó que espera que la Policía actúe y que haya una nueva resolución de un juzgado ambiental que obligue a desbloquear el acceso a los centros de operación y transferencia de desechos sólidos.

Mientras tanto, informó que hay más de 100 vehículos de la municipalidad y alquilados con los que están recolectando la basura, ayudados por 500 colaboradores de los seis distritos de San Salvador.

Emergencias

En el último mes la alcaldía de San Salvador ha realizado dos declaratorias de emergencia ante los bloqueos para los camiones que transportan los desechos sólidos de la municipalidad.