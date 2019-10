Muyshondt dice que gente de su partido quiere afectar su gestión

El alcalde de San Salvador del partido ARENA, Ernesto Muyshondt, señaló a gente de su partido de estar detrás de una manifestación de vendedores del mercado La Tiendona y de querer afectar su gestión.

Ayer por la mañana un grupo de comerciantes se concentraron frente a la alcaldía capitalina y se quejaron de la falta de interés de atenderlos para hablar sobre mejoras del mercado.

Muyshondt dijo que estos " intentos de desestabilización" son liderados por la exconcejal de ARENA Gloria Figueroa, y no descartó que sea apoyada por el ex pre candidato presidencial por ARENA, Javier Simán.

"Me imagino que las frustraciones de ese grupo los está llevando a querer atacar nuestra gestión y, pues, a nosotros no nos dañan, a los que dañan es a la ciudadanía. Es lamentable que quieran forzar a algunos vendedores a participar so pena de multarlos. Eso me parece sumamente incorrecto y ojalá las autoridades correspondientes tomen carta en el asunto", sostuvo el edil capitalino.

El alcalde dijo que tenía información que en su mayoría no son vendedores de La Tiendona y son de Guatemala.

"Se ha dado a la tarea de querer liderar protestas y marchas en el Mercado Central, como no tuvo eco, pues tuvo eco con algunos vendedores chapines que son los que la han acompañado a generar esos disturbios", agregó.

Además, dijo que tienen conocimiento que entregaron hojas volantes y que se amenazó con descontar $50 y les quitarían los puestos por tres días.

Muyshondt dijo que las demandas o solicitudes que están haciendo los vendedores todas son atendibles y están programadas, de hecho se ha estado trabajando en el mercado para mejorar la circulación y delimitar la línea de comercios. Hay una comisión designada para atender pero no han querido reunirse con ellos..

Por su parte, representantes de los vendedores aseguraron que al centro de abastos las diferentes municipalidades de la capital no le ha tomado la importancia debida al mercado y no han atendido sus peticiones.