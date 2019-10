Muyshondt dice se reunió con pandillas enviado por ARENA

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, expresó ayer que sostuvo reuniones con miembros de pandillas previo a las elecciones presidenciales de 2014 y las legislativas de 2015 "con el propósito que dejaran a la gente votar y que dejaran a la gente entrar a territorios controlados".

El edil señaló que la reunión la llevó a cabo con el conocimiento del partido y de la dirigencia y que no fue a título personal, "en un momento en el que había un acuerdo entre pandillas y el FMLN".

"De todos es conocido que me reuní con pandillas, en representación de mi partido, no por mi cuenta", expresó Muyshondt además de mencionar que también a los partidos políticos les ha tocado pagar "la extorsión por supervicencia. A mí me tocó a nombre de mi partido ir a pagar la extorsión para que dejaran votar a la gente libremente".

Muyshondt aseguró que el pago de extorsión al que hace referencia lo han realizado "todos los partidos políticos sin excepción, como le ha tocado a muchas de las empresas en este país".

El alcalde también manifestó que hay una diferencia entre el pago de una extorsión y una negociación. "Yo fui a pagar una extorsión, no a una negociación", dijo.

Reunión

Por su parte, Muyshondt también señaló que el pasado jueves se reunió con el presidente de ARENA, Gustavo López Davidson, luego que ambos tuvieran un cruce de señalamientos una presunta cercanía del edil con el actual presidente de la República, Nayib Bukele.

"Creo que fue una buena reunión en la que hablamos de lo que teníamos que hablar y solventamos todo", mencionó.