Muyshondt dio avances de San Salvador en ruta a ser Smart City

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, participó como exponente en la conferencia "5G and the Evolution of Smart Cities in Latin America and the Caribbean" (5G y la Evolución de las Smart Cities en Latinoamérica y el Caribe), organizada por Inter American Dialogue (Diálogo Interamericano), una organización que reúne a destacadas personalidades políticas y empresariales, y que tiene su sede en Washington DC, capital de Estados Unidos.

Según un comunicado emitido por la unidad de prensa de la alcaldía de San Salvador la ponencia de Muyshondt "tuvo como objetivo mostrar los avances de la ciudad capital para convertirse en una ciudad inteligente, o conocido también como ‘Smart City’, un proyecto que impulsa la municipalidad para mejorar el trabajo hacia los ciudadanos".

La municipalidad ha asegurado, en el pasado, que "Smart City" es un proyecto que involucrará dos plataformas digitales: un Centro Inteligente de Operaciones (CIO) que estará interconectado a una red de 1,335 con cámaras de última generación y la aplicación Smart 912 para actualizar en tiempo real los reportes de los ciudadanos. Dicha aplicación fue lanzada el año pasado.

"San Salvador se convierte así en un referente para las demás ciudades de la región, entre ellas con quienes somos vecinos, para que puedan convertirse en ciudades inteligentes", expresó Muyshondt en Washington, según el comunicado de prensa.

En "5G and the Evolution of Smart Cities in Latin America and the Caribbean" también participó como panelista Luis Fiallo, Vicepresidente de China Telecom Americas.