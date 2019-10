Muyshondt dispuesto a ser enlace entre el partido y GOES

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, dijo ayer que está dispuesto a asumir el liderazgo y ser el enlace para dialogar con el gobierno, luego que el presidente de la república, Nayib Bukele, dijera que desconocen a Gustavo López Davidson como presidente de ARENA.

"Cuando el presidente de la república me ha pedido que tratemos un tema ahí hemos estado a disposición. Y si el partido me pide o me delega que trate de generar estas reuniones, este diálogo que debe de haber siempre entre los diferentes partidos políticos y el gobierno, entre los gobiernos locales y el gobierno, entre la Asamblea Legislativa y el gobierno, pues estamos en la mejor de las disposiciones, siempre lo hemos estado", dijo el edil.

Muyshondt considera que deben de existir esfuerzos por construir puentes de diálogos y entendimientos para el bien del país. "Yo siempre voy a estar dispuesto a dialogar y tratar de construir consensos y entendimientos que el país necesita", sostuvo el alcalde capitalino.

Luego, el presidente de ARENA, por medio de un comunicado agradeció el ofrecimiento de Muyshondt de ser el nexo, aunque aseguró que "el diálogo con el Gobierno debe realizarse con la dirigencia del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), el cual fue legítimamente escogido por nuestras bases", aseguró López Davidson.