Muyshondt lamenta que ARENA no realice cambios

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, lamentó, por medio de las redes sociales, que ARENA todavía no hayan promovido reformas que eliminar las prohibiciones absurdas para optar a la dirigencia del partido.



“Es una lástima que las autoridades de ARENA aún no promuevan reformas para eliminar las prohibiciones absurdas para optar a la dirigencia, y que la Comisión Política nombrada de dedo se elija democráticamente. Si no se corrige seguiremos mal...”, expresó Muyshondt en un tweet en el que hizo mención al actual directorio de ARENA así como a la Comisión Política del partido.



Luego de la derrota en las elecciones presidenciales de febrero pasado, Muyshondt sugirió reformar estatutos que permitan que los miembros del partido que ocupan un cargo de elección popular sean considerados para la dirigencia y que dirigentes puedan ser candidatos a cargos de elección popular. Las reformas aun no han sido estudiadas.

