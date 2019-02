Muyshondt llama a unidad en ARENA

La pugna en el interior de ARENA sumó ayer un nuevo capítulo luego que el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, retara a que los miembros del partido que han lanzado críticas al Consejo Ejecutivo Nacional –tras las elecciones presidenciales del domingo anterior– a "salirse y formar su propio partido".

Muyshondt dijo que ARENA está abierto a la crítica constructiva, siempre y cuando todo se diga en el marco del respeto. Esto después de las declaraciones de la diputada Felissa Cristales, quien llamó "dinosaurios" a los dirigentes del COENA y dijo que ella tampoco es de los "nuevos rostros" pues "está en el partido desde que era niña".

A pesar de los señalamientos, Muyshondt dice que hayque superar visiones divisiorias y de ataque. Para él, es necesario dar más poder a las bases. "ARENA debe escuchar y empoderar más a las bases y a los verdaderos liderazgos que tiene, que son de territorio", señaló.

El lunes pasado, Cristales señaló la propuesta hecha por Muyshondt de nombrar una comisión transitoria que tomara las riendas del partido en caso que la dirigencia del COENA depusiera sus cargos.

A las críticas hacia el partido también se unió la diputada Milena Mayorga, quien señaló a la cúpula tricolor de "censurarla" durante el año pasado, por lo que dijo ya no tenerle miedo.

El martes también hizo nuevos cuestionamientos, sin ser específica, la diputada Marcela Villatoro, quien expresó que las elecciones internas del partido dejaron algunas heridas que no sanaron. "En ARENA nunca nos logramos recomponer de la elección interna para la presidencia, tampoco de la elección del COENA, y eso nos pasó factura: hubo personas que no se integraron a la campaña por no quedar el candidato que apoyaban", dijo Villatoro.