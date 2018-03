Muyshondt pide pacto a partidos para no usar pandillas en próximas elecciones

Lee también

El diputado de ARENA Ernesto Muyshondt llamó hoy a los partidos políticos a firmar un pacto para no utilizar a las pandillas con fines electorales en los comicios de 2018 y 2019 como, según él, hizo el FMLN en 2014 para ganar la Presidencia."Ojalá haya un pacto electoral de todos los partidos políticos que se presenten en las próximas elecciones donde todos acuerden no hacer un uso de las pandillas para fines de impedir el voto" a sus contrincantes, dijo el legislador de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) a Acan-Efe.Esta declaración surge un día después de que Muyshondt presentara al Congreso una propuesta de reforma al Código Penal para castigar con penas de entre 7 y 10 años de cárcel a quienes utilicen a las pandillas para impedir la "elaboración del registro electoral, el libre ejercicio del sufragio o el escrutinio de votos".El mismo lapso podrían pasar en prisión quienes "coaccionen a un elector para votar a favor de un candidato o violaren el secreto del voto"; estas mismas penas se aplicarían a los pandilleros que se presten a lo descrito en ambos casos, establece el documento presentado por el diputado.El artículo 295 del Código Penal salvadoreño impone actualmente penas de prisión de entre 4 y 6 años para el fraude electoral, pero de aprobarse la iniciativa, que necesita 43 de 84 votos de los diputados, el uso de las pandillas se incorporaría como un "agravante"."Lo que busca es disuadir (a los partidos) de que se de esa instrumentalización electoral que ha habido en el pasado", señaló Muyshondt, que también aseguró que en 2014 el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) pactó con las pandillas para evitar que los partidarios de ARENA votaran.A criterio del diputado de derecha las pandillas "han demostrado su capacidad para cambiar los resultados de una elección" porque "lo hicieron anteriormente en la elección presidencial del 2014", en la que el FMLN ganó un segundo período consecutivo en el poder.Al ser preguntado sobre su participación en una reunión con un alcalde de su partido y líderes de pandillas previo a un balotaje y de la que da fe un vídeo publicado por el periódico digital El Faro en marzo de 2016, respondió que lo hizo por "obligación" por culpa del FMLN."Nos vimos en la obligación de reunirnos porque había un pacto electoral entre el FMLN y las pandillas y lo único que pedíamos era que dejarán a la gente votar, nunca pedimos ningún favor (...) y no nos queremos ver obligados a eso nuevamente", aseguró el político.En la grabación, de la que el diputado no ha negado que sea él quien aparece, consulta a los pandilleros sobre la idoneidad Facundo Guardado, excomandante guerrillero, para ocupar el puesto de ministro de Seguridad en un posible gobierno del entonces candidato Norman Quijano y pidió disculpas por el discurso antipandillas de la campaña de ARENA en la primera vuelta.Otro vídeo publicado por el mismo medio en mayo de 2016 el actual ministro de Gobernación, Arístides Valencia, se reúne también con líderes de las principales pandillas en 2014.Según Muyshondt su partido ha sido víctima recientemente de pactos entre partidos y alcaldes con las pandillas, sin detallar cuales, que les han prohibido el ingreso a determinadas comunidades para promoverse.El país centroamericano es considerado uno de los más violentos del mundo por sus tasas de 103 y 81.7 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015 y 2016, atribuidos principalmente al accionar de las pandillas, que poseen más de 600 células a nivel nacional.