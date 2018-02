Muyshondt prepara a defensores del voto

El candidato a alcalde de San Salvador por ARENA, Ernesto Muyshondt, preparó ayer a los jefes de centros de votación para defender el voto el próximo 4 de marzo en las elecciones municipales. La reunión ocurrió temprano en la sede del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) del partido tricolor.

“Tuvimos un desayuno con 50 jefes de centros de votación del municipio de San Salvador, poniéndonos al día con las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar para la transmisión de datos para nuestro propio centro de cómputo”, dijo Muyshondt.

El candidato explicó que vía telefónica irán recabando datos sobre los votos que obtengan; además, dijo que esperan que la próxima semana estén cien por ciento preparados para el cuido del voto en San Salvador.

Asimismo, Muyshondt dijo que el día de la elección estarán yendo a los lugares en donde las facilidades de acceso son bajas para llevar en vehículos a las personas de la tercera edad o a aquellas que tengan alguna capacidad especial a que ejerzan el voto.

Luego del desayuno, el candidato se trasladó hacia el complejo deportivo Katya Miranda, ubicado en la colonia Layco. En ese recinto estuvo el equipo de “San Salvador es tuyo” dando consultas médicas, entregaron medicamentos y también hubo un espacio para asesoría legal.

El candidato tricolor criticó que los servicios de salud que ofrece el Estado sean ineficientes y no logren cubrir de manera adecuada a toda la población. “El sector salud es algo que le toca al Gobierno, no a las municipalidades; sin embargo, para llenar ese vacío que no está cumpliendo actualmente el gobierno del FMLN con una desatención total a la salud pública, nosotros estamos llevando este tipo de jornadas médicas”, dijo Muyshondt.

Los asistentes del evento se mostraron agradecidos por la ayuda otorgada, pues, según dijeron, en las unidades de salud públicas ubicadas en el distrito 1 son tardadas las consultas que reciben e incluso les programan cita para darles las medicinas que les recetan.