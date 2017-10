Muyshondt revisará si termina contrato del edificio del Mercado Cuscatlán si gana alcaldía

El candidato a la alcaldía de San Salvador por el partido ARENA, Ernesto Muyshondt, dejó entrever esta mañana en la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña, que de llegar a la comuna no descarta que se termine el contrato del edificio donde funciona el Mercado Cuscatlán.

De acuerdo con el funcionario, el edil actual ha comprometido a la municipalidad con una deuda de aproximadamente $28 millones en los contratos del edifico y otros inmuebles para que funcione el mercado. "No sé de quién es el negocio, si será del Alcalde, de un amigo o de un familiar del Alcalde. No sé, pero es algo que no era prioridad cuando se tienen descuidado los 23 mercados municipales", dijo Muyshondt.

El candidato a la comuna capitalina dijo que la Corte de Cuentas de la República faculta a que un alcalde pueda revisar los contratos y determinar si estos continúan o no.

"Habrá que revisar el contrato. Habrá que las cláusulas de rescisión del contrato o habrá que ver la lesividad del contrato. La Corte de Cuentas de la República faculta el deshacer un contrato que sea lesivo para la comuna y eso es algo que debemos analizar jurídicamente y ver qué es lo que le conviene a la Alcaldía y a los ciudadanos", expresó Muyshondt.

El alcalde Nayib Bukele firmó un contrato de arrendamiento de un edificio propiedad de la sociedad Desarrollo Universal, S. A. de C. V., ubicado en la intersección de la 25.ª avenida sur y calle Gerardo Barrios de esta ciudad, por un plazo de 25 años para que funcione el Mercado Cuscatlán. El alquiler mensual es de $85 mil dólares.

Muyshondt cuestionó que este mercado no ha solucionado el problema de las ventas ambulantes en la capital. "Hay un desorden de ventas ambulantes en las calles de San Salvador ahora más que antes que se abriera el Mercado Cuscatlán", dijo el candidato.

En ese sentido, Muyshondt agregó que su reciente visita a España sirvió para conocer experiencias exitosas sobre ordenamiento de centros históricos y que de ello tomará insumos para aplicarlos, de ganar la comuna capitalina el 4 de marzo de 2018.