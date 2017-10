N. Bukele, expulsado y no puede reelegirse como alcalde de S.S.

El Tribunal de Ética del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) decidió ayer por unanimidad expulsar del partido al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. La máxima sanción se le impuso al alcalde luego de que el tribunal comprobara que cometió cuatro faltas con las que violó los estatutos y principios del partido, motivos suficientes para que un miembro sea expulsado.

“Se resolvió imponer la máxima sanción, que es la expulsión del señor Nayib Armando Bukele Ortez ”.

Efrén Reyes, Secretario del Tribunal de Ética del FMLN

Por haber irrespetado los derechos de la síndica municipal de la Alcaldía de San Salvador, Xochitl Marchelli, al agredirla durante una sesión del consejo; por promover prácticas para dividir al partido y por realizar actos difamatorios con temas que se deben tratar dentro de este; el tribunal determinó expulsar a Bukele del partido que lo llevó a ganar la Alcaldía de San Salvador y también la de Nuevo Cuscatlán.

“Se resolvió imponer la máxima sanción, que es la expulsión del señor Nayib Armando Bukele Ortez”, declaró el secretario de la instancia partidaria, Efrén Reyes, al leer el comunicado.

“La resolución fue comunicada ya a las partes de manera verbal, el día de mañana (hoy) se les hace de manera escrita. Les puedo mostrar acá la parte final (del acta), en donde está que fue por unanimidad que tomamos este acuerdo”.

Marina Landaverde, Presidenta del Tribunal de Ética del FMLN

Las actuaciones que se imputaron al alcalde habrían violado la Carta de Principio y Objetivos del partido, así como sus estatutos; los dirigentes del partido oficial han dicho en reiteradas ocasiones que estos son los máximos manifiestos que deben regir el quehacer de la vida de un militante.

El artículo 75 de los estatutos del FMLN establece que cometer violaciones como las que se le imputaron a Bukele traen como consecuencia, de forma inevitable, las siguientes sanciones: amonestación, suspensión temporal de los derechos como miembro o militante del partido, separación del cargo interno o expulsión del mismo.

La presidenta del tribunal, Marina Landaverde, aseguró que antes de dar lectura pública del acta de resolución, ya se les había leído a las partes involucradas y que ahora se les notificaría por escrito.

“La resolución fue comunicada ya a las partes de manera verbal, el día de mañana (hoy) se les hace de manera escrita y lo que yo les puedo mostrar acá es la parte final, en donde está que fue por unanimidad que tomamos este acuerdo”, declaró Landaverde a los medios de comunicación, mientras mostraba el documento que hacía constar la decisión.

Previo a conocerse la resolución del Tribunal de Ética, la diputada y miembro de la Comisión Política del FMLN, Lorena Peña, dejó en claro que las acciones del jefe edil no pueden desarmar al partido.

En el mismo espacio de la entrevista “República SV” de Canal 33, también dio su postura la secretaria general adjunta del FMLN, Norma Guevara. “Con Nayib Bukele o sin él, en el FMLN hemos ganado elecciones. Ganamos la presidencia que es más”, expresó la también jefa de fracción.

El proceso en contra del alcalde Bukele inició el 20 de septiembre, cuando la secretaria departamental de San Salvador, Nery Bonilla, con el respaldo del resto de los secretarios municipales del partido interpusieron una demanda contra Bukele.

Aparte de la denuncia de los secretarios municipales, la síndica también acudió a esa instancia del partido. En ambas demandas se denunció a Bukele por los reiterados ataques al partido. Parte de ellos le llevaron a afirmar que El Salvador no tiene presidente.

En las demandas, también se le acusó por una supuesta agresión verbal a Marchelli durante la sesión del Concejo Municipal del 6 de septiembre. La síndica ha expresado que el alcalde le lanzó una manzana y le dijo “bruja”.

Estas demandas se ventilaron dentro del partido, sin embargo, el alcalde enfrenta más procesos en instancias como la Fiscalía General de la República (FGR) por diversas actuaciones. (Ver recuadro aparte). Además, la síndica también acudió a la FGR a demandar al alcalde capitalino; en esta situación, se declaró reserva total al caso para proteger la integridad de la funcionaria municipal.

¿Quién será el candidato?

Bukele era el candidato del FMLN a la reelección en la alcaldía municipal capitalina, luego de su expulsión, pierde la posibilidad de continuar con el proceso y ser inscrito formalmente ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como el candidato.

La diputada y miembro de la Comisión Política del FMLN, Nidia Díaz, informó que se les había ordenado no hablar sobre el tema mientras el tribunal no diera su veredicto; pese a esto, aseguró que dentro del partido aún no habían barajado las vías que se seguirían por la sanción de Bukele.

“Hay un proceso en marcha y nos han pedido a todos nosotros que no demos opinión porque no queremos perturbar el buen resultado de un proceso”, aseguró.

Casos pendientes

En diferentes instancias del Estado se están ventilando casos donde se señala al alcalde de San Salvador por haber cometido actos fuera de la ley.

1

DENUNCIA DE SiNDICATO

El Sindicato de Empleados y Empleadas Municipales de la Alcaldía Municipal de San Salvador (SEEMAS) y el Frente Sindical de Empleados Municipales de la Alcaldía Municipal de San Salvador (FRESEMAS) denunciaron al alcalde Bukele en junio de 2016 en la FGR por discriminación laboral, coacción de la libertad sindical o derecho de huelga, atentados relativos al derecho de asociación y reunión, actos arbitrarios y desobediencia.

2

INVESTIGACIÓN POR ALUMBRADO

El fiscal general, Douglas Meléndez, ordenó en julio de 2016 investigar al alcalde Bukele por el contrato con la empresa de origen colombiano AGM Desarrollo, S. A. de C. V., por el proyecto de instalación de lámparas led. El monto del contrato de la comuna capitalina fue de $24.2 millones. “Ya instruí que vamos a investigar eso. Hace días se vienen escuchando cosas de licitaciones irregulares”, dijo el fiscal general en ese entonces.

3

CONTRATACIÓN DE HERMANO

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda que interpuso el alcalde Bukele contra el TEG con la idea de revertir la multa de $2,517, que esa institución le impuso en septiembre de 2016 por nombrar a su hermano como presidente del Instituto Municipal de Deportes, pese a que la Ley de Ética Gubernamental lo prohíbe. La Corte de Cuentas también tiene un juicio abierto.

4

CONTRATISTA DEL ESTADO

“Veo demasiado nervioso al alcalde, podría ser porque hay contrataciones millonarias de él con una empresa familiar e instituciones públicas”, apuntó el fiscal general en octubre del año pasado. La Fiscalía dejó entrever que investigaría a Bukele por los millonarios contratos entre la empresa OBERMET, propiedad de su familia, y varias instituciones del Estado. “Le pido prudencia y que respete las indagaciones”, agregó el fiscal general.

5

CONTACTO “N” EN CIBERATAQUES

El juez validó que existió una estructura que fraguó los ciberataques, liderada por un contacto identificado como “N”. El juez se basó en las conversaciones que le entregó la Fiscalía que muestran la relación que tienen los cinco imputados con ese contacto, el cual giró las órdenes para atacar a LA PRENSA GRÁFICA y a El Diario de Hoy. El fiscal dijo que ampliará la investigación hacia Bukele para certificar si estaba detrás del ese contacto “N”.