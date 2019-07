NI San Miguel no está con Wil Salgado

Las bases del partido Nuevas Ideas en San Miguel celebraron una asamblea ayer con la intención de consolidar los equipos y continuar con el proceso de afiliación de más miembros de cara al proceso de elección interna para elegir candidatos que participarán en las elecciones de alcaldes y diputados en 2021.

Durante la asamblea también se abordó la posibilidad que el exalcalde de San Miguel Wil Salgado intente competir en las próximas elecciones, ya sea con la bandera de Nuevas Ideas o en coalición con el partido GANA, con lo que la militancia del nuevo instituto político está en desacuerdo.

"En las internas todos pueden participar y ese proceso está libre, si él (Wil Salgado) se inscribe, nosotros no podemos decirle no a nadie; sin embargo, nuestra postura es que nosotros como base de Nuevas Ideas en San Miguel no tenemos ningún pacto con nadie; ni con un político ni mucho menos con un partido político", indicó Sinaí Hernández, uno de los líderes del partido en San Miguel.

Según miembros de NI, Salgado habría condicionado a Nayib Bukele con retirar la denuncia que había interpuesto contra él en la Fiscalía General de la República (FGR) por el supuesto fraude en la inscripción en GANA, a cambio que el ahora presidente le garantizara que sería el candidato a la Alcaldía de San Miguel en las próximas elecciones, ya sea por Nuevas Ideas o GANA o coalición con los institutos políticos.

Incluso, recientemente Numan Salgado, hermano del exalcalde, dijo que había un pacto de caballeros entre su hermano y Bukele, el cual esperaba que se respetara, en ese sentido los miembros de Nuevas Ideas aseguraron que el exalcalde está "extorsionando" al presidente.

"Wil considera que es obligación del presidente darle la candidatura; eso se llama extorsión, no se llama acuerdo político, no se llama pacto, no se llama negociación, se llama extorsión", dijo Marvin Aguilar, militante de NI.

Salgado restó importancia a los señalamientos, incluso aseguró que por el momento no ha contemplado la posibilidad de aspirar a la candidatura por el partido Nuevas Ideas y señaló que sus intenciones son de competir con la bandera de GANA.