Nacer, crecer y vivir donde nunca ha habido agua potable

Priscilla vive en el caserío Los Ramírez, contiguo al caserío El Pacayal, ambos del cantón San Jerónimo Los Planes, en la parte de El Boquerón que le corresponde al municipio de Nejapa. Vive allí desde que nació, hace no menos de 30 años.

Nejapa es un municipio de aproximadamente 35,000 habitantes y alberga uno de los mantos acuíferos más importantes del país; sin embargo, cuenta con comunidades enteras que no tienen más alternativa que captar agua lluvia para satisfacer sus necesidades básicas, al menos mientras dura la estación lluviosa, entre mayo y octubre.

Para cuando cesan las lluvias, la única opción de los habitantes es invertir sus pocos ingresos en comprarle agua a pipas privadas, a fin de subsistir los seis meses de época seca.

En ambos caseríos, los pobladores han padecido, durante décadas, largas caminatas para acarrear cántaros con agua desde las grandes fincas de la zona, donde tampoco ha habido agua, pero donde los dueños sí tenían el dinero suficiente para construir gigantescos reservorios de agua lluvia, que vendían a los habitantes hasta que llegaba la época de cosecha de café.

Para llenar un barril se necesitan no menos de 10 cántaros, lo que hace dos décadas les representaba una inversión de 10 centavos de colón y 20 minutos de duro camino en una calle empedrada y empinada por cada cántaro; en otras palabras, 3 horas y un colón ($0.11) por cada barrilada.

"Como se sufría por el agua", recuerda, como si la angustia por tener agua para beber, para cocinar o para bañarse hubiese quedado atrás, en el pasado; cuando la realidad es que la falta de agua sigue estando muy presente.

Siendo ahorrativa, a Priscilla un cántaro de agua le alcanza apenas para lavar y cocer el maíz. Su familia utiliza una barrilada al día.

"Pero si nos pusiéramos a hacer cosas como regar plantas, como hacen en la ciudad, se nos fuera más. En mi caso, yo reciclo para poder echar agua en el baño y para aplacar el polvo; trato de no gastarme la barrilada en el día", explica.

—¿Y para beber? ¿Hierven el agua lluvia?

—A veces la compramos. Uno piensa que es mejor la envasada, pero si no hay dinero tenemos que hervir el agua lluvia. Hay personas que tienen filtros que les han regalado ONG (organizaciones no gubernamentales) o lo han conseguido por su cuenta, se les hace un poco más fácil –responde con resignación.

En la actualidad, el cántaro ya no vale 10 centavos de colón (un centavo de dólar), cuesta $0.15 y con una simple multiplicación pareciera que el barril les cuesta $1.5, pero hay ocasiones en las que la gente ha pagado más.

La ventaja es que el agua lluvia que recolectan se la venden a sí mismos y ese dinero lo van ahorrando durante la estación lluviosa, para después pagar los $50 que vale cada pipa privada, hasta donde les estiren esos ahorros.

"Una pipada es un pasón aquí, porque somos muchos. Solo el año pasado compramos como cinco pipadas o más", cuenta Priscilla. Eso equivale a $250 como mínimo.

Captan el agua en dos tanques propios que hace unos 10 años la junta directiva logró construir con apoyo de una ONG. Hay uno en cada caserío, en los que habitan cerca de 400 personas en total. Recientemente, la Alcaldía de Nejapa invirtió $10,400 en restaurar los deteriorados techos del pozo en el caserío Los Ramírez, que mide unos 10 metros de diámetro y 4 metros de altura. Los hizo más anchos con el objetivo de captar más lluvia.

Aún así, "no da abasto", dice Priscilla, "porque nunca se llena".

Su hermano ha construido otro pozo más pequeño a pocos metros del grande, solo para su familia, pero para no desperdiciar el agua que rebalsa han tirado una tubería desde el pequeño hasta el grande.

Es la junta directiva la que administra las ganancias que obtienen con la venta del agua, que tiene lugar solo tres veces a la semana: domingos, martes y jueves. A la gente se le vende la cantidad que quiera, pero solo esos días, hasta agotar las existencias, lo que sucede en marzo y con suerte en abril.

Llevarles agua por cañería es casi un imposible

—¿Usted cree que aquí alguna vez pueda haber agua de chorro? –preguntó Priscilla, incrédula pero con esperanza–. El año pasado vino un hombre que nos dijo que ya había comprado un terreno y que iba a construir un pozo, que estaba tramitando los permisos para un sistema de agua por cañerías.

—Tenga cuidado, porque en tiempo electoral muchos andan ofreciendo cosas que son mentira. Traer el agua hasta aquí requeriría de un proyecto millonario y sería solo para pocas familias. Si fuesen a gastar $1 millón, solo por ponerle un ejemplo, mejor le hicieran un buen techo y un buen tanque a cada familia, porque traerla por tuberías es carísimo, el problema es el costo de la electricidad que se necesita para bombear hasta un terreno que está tan en alto –le contestó la ingeniera Celina Perla, encargada de la Unidad Ambiental de la Alcaldía de Nejapa.

La comuna paga una factura de energía eléctrica que ronda los $15,000 por un proyecto con el que sirve agua a algunas comunidades. De ese monto, solo recupera $5,000 por parte de la población.

"Y eso que allí (donde la comuna sirve el agua) no hay altura, es un terreno plano. La alcaldía está asumiendo un subsidio de $10,000 y, a pesar de que se les está subvencionando, se están quejando (de que hay ocasiones en las que falta el agua); la alcaldía ya no puede con este gasto", anotó Perla.

El proyecto del que habla la ingeniera es el Sistema Municipal de Agua del Río San Antonio (SMARSA), un ente semiautónomo de la municipalidad que le lleva agua a unas 700 familias y cuyo talón de Aquiles es la tarifa, que ronda los $7 mensuales, explicó el alcalde de Nejapa, Adolfo Barrios.

"Esta institución nació con la mejor intención, pero con los años cuesta más la operatividad, ese valor se ha quedado en un plano primario, porque en las casas donde habitan estas familias beneficiadas los hijos ya crecieron y a veces son ya hasta cuatro familias que toman de la misma agua para diferentes pilas y barriles. De esa forma, aunque sea para el consumo humano, ese consumo aumenta estrepitosamente, pero los $7 son fijos", advierte el alcaldes.

Un par de kilómetros más adelante, bajando del cantón San Jerónimo Los Planes por la calle llena de curvas que lleva desde El Boquerón hacia Quezaltepeque, está estacionado un pequeño camión con barandales. Es un transporte de carga y a esos barandales están sujetos con lazos un pequeño tanque al que le caben cinco barriles de agua y otros dos barriles individuales.

Una señora y un joven llenan los depósitos con una manguera que cuelga desde muy alto, desde unos tanques que, según ella, la dueña del vehículo, son de la Alcaldía de Quezaltepeque.

Esos siete barriles que logra cargar, detalla, los vende a $2 cada uno. Y hay ocasiones en las que vende hasta siete viajes completos, si comienza a repartir agua desde las 2:30 de la mañana. Eso es casi $100 al día. Pero no siempre se dedica solo a acarrear agua; otras veces también transporta café en la zona de Comasagua.

Cuando la familia es pequeña, le compran dos viajes a la semana. Habla de una familia de cuatro personas. Compran el viaje completo. Pero cuando las familias tienen niños pequeños el gasto de agua aumenta y, por ende, el pago por ella también.

"Si viera a los rincones que me voy a meter. Aquí nosotros sufrimos con el agua. Hace poco hubo una reunión en la escuela donde estudian mis hijos y la mayoría de gente no habló de otra cosa que no fuera construir una cisterna grande", señaló la señora, que ha encontrado en la venta de agua potable un negocio del cual vivir.