Naciones Unidas será mediador en conflicto entre Gobierno y Asamblea Legislativa, dice Mario Ponce

La Organización de Naciones Unidas (ONU) servirá como mediador en la crisis política entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, dijo este miércoles el presidente de esta última y diputado del PCN, Mario Ponce, al finalizar una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en El Salvador donde expusieron los videos de la intervención militar del domingo en el Congreso.

“Es Naciones Unidas la que ha ofrecido el espacio. Viene una persona, obviamente cercana al secretario de Naciones Unidas para que nosotros nos sentemos y desentrampemos esta situación”, dijo.

La ONU confirmó por medio de Twitter que está “abierta a ofrecer sus buenos oficios” pero dijo que será atendiendo una solicitud de Ponce pero aclaró que no se tendrá la visita del secretario general, Antonio Guterres.

Ponce también pidió este día a los “miembros de las diferentes bancadas” para que adopten una postura que contribuya a una solución. "Este servidor puede tener planteamientos encaminados a construir acuerdos y a bajar tensión. Pero si no me acompañan, yo al final me quedo como las campanas, sonando y sonando. Lo cierto es que yo ya les hice el llamado, si pasa algo es responsabilidad de quienes se mantienen en esa posición, pero salí de mi responsabilidad”, aseguró.