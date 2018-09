"Nadie está por encima de la ley": fiscal general tras la condena del expresidente Saca

El fiscal general, Douglas Meléndez, calificó de "histórica" la condena impuesta al expresidente Elías Antonio Saca y a otros seis imputados más por la malversación de más de $300 millones de fondos públicos. Sostuvo que el proceso fue producto de una investigación que arrancó en 2016.

"Es innegable que el hecho de procesar a un expresidente de la República y a altos funcionarios no se ve todos los días ni en todos los países este tipo de condenas. Hemos ensamblado una investigación compleja, que nos ha llevado dos años. Estamos contentos de lograr la condena de un expresidente de la República", expresó Meléndez durante el programa "Diálogo con Ernesto López" en Canal 21.

El fiscal sostuvo que la condena para Saca y exempleados de su círculo de confianza que ayudaron al saqueo de cuentas públicas envía un mensaje claro para todos los funcionarios para que se abstengan de cometer este tipo de ilícitos en el futuro.

"Independiente de las condenas impuestas en este caso, el mensaje que estamos mandando es que nadie está por encima de la ley. Todos debemos responder por nuestro actos", sentenció Meléndez.



Meléndez apuntó el proceso judicial realizado en contra todos los imputados en este caso requirió montar un equipo de trabajo específico, pese a las limitantes financieras que hubo durante el proceso.

"Decidimos hacer un grupo contra la impunidad, que es el que ha llevado el caso del presidente Saca. No fue fácil, porque no teníamos los recursos suficientes. Tenemos una Fiscalía sin recursos queriendo atacar la gran corrupción. Armamos un grupo de fiscales y le entramos a trabajar. Nos enfrentamos a muchos valladares. Había una estructura montada desde el Gobierno. Entrar a esa estructura no es fácil", remarcó el funcionario.

Sostuvo que la condena de 10 años impuesta para Saca, como parte del proceso abreviado al que se sometió, garantiza que no vaya a haber apelaciones en el futuro para tratar de anular o modificar la sentencia.

"Una sentencia mayor a los 10 años pudiera haber sido modificada, anulada o podría haber propiciado que hubiera cambio de delitos. Esas penas podrían ser botadas. Pudieron haber ordenado que repitieran el juicio. Nos aseguramos con esta condena que fuera firme y que no fuera apelable o apelable a otro entes superiores", destacó Meléndez.

De igual manera, Meléndez sostuvo que la pena de 16 años de cárcel impuesta a Pablo Gómez fue parte de los esfuerzos realizados por la FGR comprobar la culpabilidad de los imputado en este caso. Aseguró que la sentencia fue mayor que la de Saca, ya que Gómez no quiso someterse al juicio abreviado para lograr reducción en la pena.

"La pena de esta persona (Gómez) pudo haber sido menor en el proceso abreviado, pero no aceptó el procedimiento. Su pena pudo haber sido menor, pero él no aceptó el régimen. Esa fue su decisión", indicó el fiscal.

Hay posibilidad de recuperar los fondos

Sobre la orden de que los imputados devuelvan al Estado los millones que malversaron de las cuentas públicas (responsabilidad civil), Meléndez aseguró que "nos da la posibilidad de recuperar estos millones".

"En estos momentos estamos dándole seguimientos a otros bienes a nombres de otros testaferros", sostuvo.

El Tribunal Segundo de Sentencia decretó que Saca debe reintegrar $260,731,171.64; Élmer Charlaix debe devolver $15 millones; Francisco Arteaga, $7 millones; Jorge Herrera, $3 millones; César Funes $ 886,697.97; Julio Rank, $8,348,130.39 y Pablo Gómez, $ 5 millones.