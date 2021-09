“Nadie sabe quién controla el Bitcóin en El Salvador”

La falta de transparencia con que el gobierno de Nayib Bukele maneja el tema del bitcóin en El Salvador ha trascendido, inclusive, entre la comunidad de especialistas en criptomonedas. El pasado lunes, la revista especializada Decrypt publicó su podcast semanal, en el que participó Nolvia Serrano, jefa de operaciones de BlockBank, empresa que se encarga de ofrecer servicios de billetera de servicios públicos múltiples, quien cuestionó, precisamente, la falta de información en el tema.

Serrano destacó que a casi un mes de que el bitcóin se haya convertido en moneda de curso legal en el país, no hay certeza sobre quién controla los movimientos que se hacen con la criptomoneda en El Salvador.

“Hay muchas cosas que no se están revelando. Por ejemplo, ¿quién tiene las claves privadas de estos Bitcoin? Además, cuál es el criterio para decir: 'Ok, hoy, vamos a comprar más Bitcoin, o vamos a esperar hasta el próximo mes'. Eso no lo sabemos”, cuestionó.

La revista citó cómo el GOES anunció que había comprado 400 bitcoines un día antes de la entrada en vigor de la ley, y cómo, un día después, el valor de este se había desplomado en un 10 %. Una semana después, Bukele anunció la compra de más bitcóin hasta llevar el total a 700.

Sobre esas compras, Serrano se preguntó: “¿Piensan comprar más? ¿Cuál es este proceso, quién controla esto, quién supervisa esto?¨.

Si bien Serrano no acusó abiertamente al gobierno de Bukele de esconder información, sí indicó que hay contradicción entre uno de los compromisos con que nació bitcóin (transparencia) y la falta de respuestas del gobierno de Nayib. “tenemos que ser transparentes porque la comunidad de criptomonedas se preocupa por estos principios”.