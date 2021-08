Nahuahablantes solicitan bono al Gobierno: "Usted solo apoya a los veteranos, nombre; también nosotras comemos, bebemos"

"Hoy que está en el puesto que quería estar, le pido, señor presidente, con mi mayor respeto para usted, que nos deje un bono para todos los nahuahablantes", dijo Anastasia López López, una de las últimas nahuahablantes de Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate.

Y es que son muchas las necesidades que tienen los nahuahablantes; la mayoría de ellos viven en extrema pobreza y debido a su avanzada edad sus cuerpos ya no les permiten trabajar, y por la misma razón nadie los quiere contratar.

Para ellos no hay muchas opciones, unos se dedican a la venta de artesanías, otros como Anastasia han logrado convertirse en maestros de náhuat, aunque sus honorarios no logran cubrir todos sus gastos y no es un trabajo fijo, por lo que hizo un llamado al Gobierno solicitando un bono de $300 mensuales para suplir sus necesidades, al igual como se ha apoyado a los veteranos de guerra.

"Yo veo que usted le da a los veteranos ¿y a nosotros por qué no?", cuestionó. "Somos señoras, la mayoría viejitas que no trabajamos, déjenos un bono bonito de unos $300 mensuales para poder comprar medicina, comida, tomar un café bien tranquilo, pero usted sólo apoya a los veteranos, nombre, también nosotras comemos, bebemos", anotó.

Para Anastasia, el tiempo para apoyar a los nahuahablantes ha llegado y espera que sus palabras sean escuchadas por el presidente Nayib Bukele y no se queden, como ha sido hasta ahora, en el olvido.

"Ahora es tiempo de que usted se ponga a la par de nosotros, venga a estar un día conmigo, va a ver lo que como y cómo estoy, para que así sienta esa pobreza que nosotros sentimos", finalizó.

LA TRAVESÍA PARA LLEGAR A SU HOGAR

Caminos de tierra cubiertos de piedras y senderos estrechos que al caer la noche no permiten ver con claridad dónde darán el paso son lo que transitan a diario las últimas nahuahablantes de Santo Domingo de Guzmán, que crecieron hablando la lengua nativa.

Algunas de estas "abuelas", como son comúnmente conocidas, cruzan ríos y saltan de piedra en piedra para llegar a su humilde casa, un lugar en donde la naturaleza prevalece, pero que ya dejó una huella en la memoria de Anastacia López López al derribar las paredes de su hogar; reconstruirlo fue una tarea muy difícil debido a los escasos recursos económicos con los que cuenta.

Son muchas las necesidades con las que diariamente deben vivir y una de las más notorias es el difícil acceso a su hogar, con 59 años, López López tiene que caminar por un estrecho sendero inclinado, húmedo y lleno de rocas lisas, al final de esta travesía se encuentra un río que en época de lluvia crece y amenaza su hogar.

"Ese paso... tanto que lo he pedido", contó Anastasia durante una entrevista que concedió a LA PRENSA GRÁFICA. La "abuela" aseguró que independientemente de las administraciones partidarias que han llegado a la alcaldía de Santo Domingo de Guzmán, su petición nunca ha sido escuchada.

Este problema se agudizó aún más cuando se enfermó y estuvo a punto de perder su pie debido a la diabetes: "Me sacaban a cucucho, mi hijo lo hacía, o mi nuera", recordó, porque ella no podía caminar por el lugar.

La mujer señala que la falta de recursos económicos es una constante y más con la llegada de la nueva administración que ganó la alcaldía en las pasadas elecciones, pues uno de sus hijos que trabajó en dicho lugar perdió su empleo al llegar Nuevas Ideas.

Lo anterior sumado a los gastos médicos que debía asumir para tratar su enfermedad, alimentación, y conseguir el transporte hacia el hospital la obligaron a prestar dinero, el cual no podía pagar y por lo que estuvo a punto de hipotecar el terreno en donde se ubica su casa para poder solventar esa deuda.

Sin embargo, una luz de esperanza llegó a su vida al convertirse en maestra de náhuat brindado clases de la lengua a un grupo de profesores en San Salvador y cuando con el apoyo de otras personas brindó un concierto en la capital y vendió discos de sus canciones en náhuat.

"Yo lloré de felicidad porque tenía una jarana que no tienen idea, eso me sirvió para pagar, porque de esa jarana quería hasta empeñar escrituras", dijo entre lágrimas la "abuela", pero con el dinero de las ventas de sus discos pudo pagar su deuda.

Anastasia no es la única que vive en estas condiciones. Al igual que ella, Sixta Pérez, quien nació y creció en Santo Domingo de Guzmán, pero que ahora vive en un cantón alejado del pueblo, debe andar por caminos pedregosos con el apoyo de la rama de un árbol que le sirve como bastón.

En Santo Domingo de Guzmán existen 46 nahuahablantes, de los cuales 7 son hombres y el resto mujeres, de esa cantidad solamente 4 abuelas nacieron y crecieron hablando nuestra lengua indígena.