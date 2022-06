Nahuizalco sin agua desde hace un mes

Cientos de familias del casco urbano del municipio de Nahuizalco, en el departamento de Sonsonate, se encuentran desde hace un mes sin el suministro de agua potable en sus viviendas.

De acuerdo con los afectados, hasta la fecha desconocen el motivo del corte ya que no han recibido ninguna información de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

Según los habitantes, la falta de agua los ha obligado a comprar el líquido a cisternas particulares lo que representa un gasto extra significativo.

"Esto está horrible, en mi negocio hoy ya no tenía ni para una taza de café, tuve que pagar $15 por una ‘pipada’ de agua porque la necesito para mi comedor. Ya es un mes de no recibir agua y en ANDA solo dicen que hay problemas en la zona", expresó una comerciante que pidió no mencionar su nombre. Escuelas, la delegación policial y comercios también padecen por la falta de agua.

Fuentes municipales afirmaron que la falta de agua en la localidad se debe a daños en una de las tuberías principales del sistema local. Dijeron que la falla había sido reparada a finales del mes pasado, pero que se volvió a dañar y que desconocen el tiempo que se demorarán los trabajos para repararla nuevamente.

Se buscó obtener una versión oficial a través de la unidad de comunicaciones de ANDA, pero no se obtuvo respuesta.