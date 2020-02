Nancy, la aspirante a reina que rompió con los esquemas tradicionales

Nancy Jeaneth García Menjivar, de 21 años de edad, ha luchado por cada uno de sus sueños a pesar de su total pérdida auditiva y vocal. El reto más reciente de la joven fue ser aspirante a reina de las fiestas patronales por parte del programa municipal "Ahuachapán sin Barreras", que va encaminado a apoyar a las personas con algún tipo de discapacidad física.

De acuerdo a fuentes de la alcaldía de Ahuachapán, esta es la primera vez en un concurso de elección y coronación de las fiestas patronales que alguna señorita con algún tipo de discapacidad física tiene un espacio entre las candidatas por lo que consideran que lo hecho por Nancy es “histórico y que rompe con los esquemas tradicionales de los concursos de belleza”.

“Cuando los de la alcaldía me llamaron, le pregunté a ella que si quería participar y sin dudar me dijo que si, que ella quería ser candidata a la reina de fiestas de Ahuachapán”, cuenta Blanca Beatriz Menjivar, mamá de Nancy.

Agrega que a diario la joven se integraba a un grupo de 12 señoritas que este año compitieron por ser la nueva reina de las fiestas, que se celebran en honor al patrono de la cabecera departamental, el Dulce Nombre de Jesús. “Ahí estaba todas las tardes yo con ella en los ensayos. Eso nos representó mucho sacrificio, debido a que en varias ocasiones nos tocó pagar para que nos vinieran a dejar a la casa”, agrega Blanca Beatriz.

Un amigo de la familia, Jorge Adalberto Magaña, fue quien asistió a Nancy como interprete de lenguaje de señas durante algunos ensayos y la noche del concurso.

“Digamos que indirectamente también participé porque me mantuve detrás de escenario ayudándole a Nancy con algunas cuestiones del lenguaje, pero ella es muy inteligente y hábil para aprender las cosas”, comenta Magaña.

La coreografía de los bailes ejecutados la noche de la elección, Nancy los aprendió “a pura memoria” recordando detalladamente cada uno de ellos, agregó el amigo de la familia.

“Parecía que podía escuchar o sentir los ritmos de la música pero fue espectacular cómo memorizó cada una de las secuencias que aprendió solo viendo a sus profesores y compañeras”, agregó. La noche la gala, García Menjivar se agenció la mención honorífica de “mejor rostro” entre las 13 candidatas.

Por su parte Nancy recuerda que en ningún momento se sintió rechazada por parte de los organizadores o las otras concursantes. Agregó que ha sido una de las experiencia más bonitas de su vida “Ella dice que si no ganaba ella, que ganara alguien más pero que siempre estaría contenta y agradecida con la oportunidad que se le dio, al mismo tiempo que dio a demostrar que una discapacidad no es barrera para seguir con los sueños”, dijo Magaña al interpretar a Nancy.

Blanca Beatriz recuerda que Nancy tenía tres meses de haber nacido cuando se le diagnosticó una sordera profunda; sin embargo, eso no fue ningún impedimento para querer sobresalir de manera positiva.

“Ella es bachiller general, se graduó con un promedio de 7.93 de la PAES. Además ha viajado a Panamá y Costa Rica como parte de la delegación de Olimpiadas Especiales donde obtuvo varias medallas para nuestro país”, comentó la mujer mientras Nancy sonríe junto a las medallas obtenidas.

Nancy dice que su aspiración profesional es ser profesora y de esa manera ayudar a otras personas con su misma capacidad a poder superarse. “Lastimosamente, en nuestro país las universidades no tienen docentes que desarrollen sus clases con lenguaje a señas y, segundo, no tengo la capacidad económica para seguir mis estudios”, comentó la ex aspirante al reinado de belleza