Napito se graduó de bachillerato a los 55 años

Don Napoleón Ernesto García Segovia se graduó el pasado 28 de mayo como bachiller general del Instituto Nacional de Santiago de María (INSAM), departamentos de Usulután, a los 55 años. Don Naipito, como cariñosamente es conocido en su natal Santiago de María, dijo para él esta que fue una fecha muy especial y le dedicó el título a su madre, Juana de García, de 75 años.

Recordó que de niño abandonó sus estudios porque se dedicó a apoyar a su mamá, Juana de Jesús García, con la venta de diferentes productos en el mercado santiagueño para apoyarla económicamente.

Napito retomó sus estudios de tercer ciclo en el 2016, en el Centro Escolar Baltazar Parada de Santiago de María, de donde recibió su título el 31 de octubre de 2018. Posteriormente, en el 2020 ingresó al bachillerato nocturno y formó parte de la graduación de la promoción 2021.

“Me motivó don Wil (subdirector del INSAM) a seguir estudiando. Yo hacía los ejercicios de matemáticas y mis compañeros me ayudaban, me decían que como había andado vendiendo no me equivocaba en las cuentas”, recordó.

Sobre el triunfo de Napito, su madre dijo sentirse muy orgullosa . "Me siento orgullosa de que la gente apoye a mi hijo, se lo merece”, expresó.

