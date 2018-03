Narcos y corruptos operan en alianza en C. A.: fiscal Guatemala

Lee también

Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala, aseguró ayer que en Centroamérica existen redes de criminales dedicadas al narcotráfico y a la corrupción que operan de manera coordinada, con más énfasis en la región conocida como Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador).“La criminalidad no tiene fronteras, no firman convenios ni tienen protocolos, y pasan en nuestros países con una facilidad increíble, sin duda hay carteles regionales. Están en nuestros países, Guatemala, Honduras y El Salvador”, dijo la funcionaria durante su participación en una entrevista televisiva del Canal 33.La jefa del ministerio público guatemalteco consideró que los delitos que ocurren en el istmo “están íntimamente relacionados con la corrupción y el narcotráfico”, en la medida en que “funcionarios corruptos facilitan que el crimen organizado se mueva con relativa libertad”, señaló.Una de esas redes que señaló Aldana quedó en evidencia cuando las autoridades de El Salvador capturaron a Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, alias “Repollo”, un narcotraficante salvadoreño que fue detenido en marzo de 2013 en Guatemala. Las autoridades de Seguridad Pública explicaron que “Repollo” se valió de una red de contactos clave en cada uno de los países centroamericanos para mover 22 alijos de cocaína (calculados en 9.6 toneladas) desde Colombia hasta Estados Unidos, entre 2005 y 2011.Ulloa Sibrián fue condenado en 2014 a 77 años de prisión tras comprobar el trasiego de droga hacia suelo estadounidense a través de la región centroamericana.La gestión de la fiscal guatemalteca se ha caracterizado por llevar a cabo sendas investigaciones en contra de redes de corrupción y promover procesos judiciales contra personajes políticos vinculados a crímenes de guerra.La fiscal aseguró que se deben tratar los crímenes de guerra con el fin último de restituir los derechos de las personas afectadas y no “desde las partes enfrentadas” que los originaron.Según la funcionaria, debido a la magnitud de casos con los que se ha enfrentado, se ha visto en la necesidad de solicitar ayuda internacional para reforzar sus investigaciones.“En todos los sistemas desafortunadamente pueden haber jueces corruptos. A los corruptos los vamos identificando y los llevamos ante los tribunales”, dijo Aldana.Producto del esfuerzo de una coalición de ONG que terminó en una petición oficial del Gobierno guatemalteco a las Naciones Unidas, Guatemala conformó la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) desde 2006.Esa entidad, financiada por la ONU, colabora constantemente con el ministerio público guatemalteco para apoyar las investigaciones en favor de minimizar los índices de corrupción e impulsar la depuración de las instituciones del Estado.“En Guatemala, con la llegada de la CICIG, se creó la dirección de análisis criminal que apoya a los fiscales, empezó con 10 analistas, aproximadamente, que recibieron la capacitación de la comisión y en este momento tenemos más de 100 analistas”, afirmó la fiscal general de Guatemala a modo de ejemplo de la cooperación necesaria para desmontar las redes de corrupción y narcotráfico afincadas, según ella, en la región del Triángulo Norte de Centroamérica y que se mueven de forma coordinada.El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, acompañó ayer a su homóloga guatemalteca en un foro sobre impunidad en la región.Durante el evento, el fiscal general expuso los principales obstáculos que está enfrentando la institución para llevar adelante los casos en contra de estructuras criminales, crímenes de guerra y redes de corrupción.Meléndez explicó que debido a la grave situación económica que vive la Fiscalía General de la República (FGR) y el impacto de los grupos que se reúnen a conspirar contra la institución, cada vez se debilitan más los argumentos en contra de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador.“Para que este tipo de organismo no viniera primero tenía que haber un fortalecimiento de la Fiscalía, tenía que haber un presupuesto suficiente, a este momento no tenemos ese fortalecimiento... el segundo aspecto era que la institución se le dejara trabajar de forma independiente, que no existieran injerencias ni presiones, en cuanto a ese segundo elemento ya lo estoy poniendo en duda”, dijo el fiscal.Meléndez afirmó que en el país se ha vivido una enorme hipocresía en los últimos años, bajo la cual la justicia ha funcionado de forma “clasista”.Según el fiscal, en El Salvador es necesario seguir ahondando en los desvíos de fondos públicos y casos conexos regionalmente como el conocido como caso La Línea de Guatemala.