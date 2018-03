Navas anuncia que buscará reelección con la que cumpliría 33 años en la alcaldía

Lee también

Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, en La Libertad, anunció ayer que en las próximas elecciones de 2018 buscará la reelección para el decimoprimer período al frente de la comuna, que empezó a dirigir por primera vez el 1.º de mayo de 1988, siempre bajo la bandera de ARENA.“Me siento orgullosa y con la solvencia de pedirles nuevamente que me apoyen porque me voy a reelegir. Aquí está mi presidente (del partido); no es momento (de anunciar), pero me voy a reelegir”, anunció durante el acto de rendición de su gestión, al cual asistió el presidente del partido tricolor, Mauricio Interiano.“Me voy a reelegir porque todavía tengo ganas de trabajarles a ustedes. Me voy a reelegir porque la gente ha pedido que no me vaya. Hoy que me casé creían que me iba a Estados Unidos. Yo no me voy para allá”, reiteró la jefa de comuna a casi un año de iniciar el período electoral. La también presidenta de COMURES (Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador) desde 2006 dijo que su esposo es estadounidense, pero “si quiere, que se venga” porque así “fueron las condiciones que pusimos”.