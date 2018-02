Navas denunció anomalías del candidato del FMLN/CD

Lee también

Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán y candidata a la reelección, acusó al candidato por la coalición FMLN/CD, Luis Rodríguez, de ciertas anomalías para favorecerse con los resultados de las elecciones del 4 de marzo. “Hay gente que trabaja en la CEL y lo ha confirmado, pero igual yo no lo puedo decir porque no me consta, hablo lo que dice el pueblo”, aseguró la alcaldesa. Según un comunicado de ARENA, Rodríguez habría movilizado personas para conformar las JRV y a sacar DUI con domicilio de Antiguo Cuscatlán. Según el comunicado, Navas interpondrá una denuncia legal. El candidato negó la acusación.