"Navidad sin presos políticos" exigen familiares de exfuncionarios

Quedan cinco días para la Nochebuena e Ivania Cruz quisiera poder ver a su hermano, Ever Henríquez Cruz, exregidor de la alcaldía de Zacatecoluca. "Tengo ocho meses de no ver a mi hermano, quien es uno de los presos políticos. Actualmente él se encuentra en una celda con hacinamiento, donde hay 60 personas. Sabemos que está con bajo peso debido a una mala alimentación. Será difícil para la familia no tenerlo esta navidad", se lamenta.

Henríquez Cruz fue capturado en abril, por presuntos actos de corrupción, según la Fiscalía General de la República (FGR), junto a 16 personas más, entre ellos el exalcalde y exempleados de la alcaldía de Zacatecoluca, y otros funcionarios. Todos del FMLN.

Su caso, como el del resto de exfuncionarios, es puesto en tela de juicio por la defensa y familiares, quienes reclaman que por presiones políticas del Gobierno de Nayib Bukele, el sistema de justicia no ha querido otorgar medidas alternas a la detención. Por el contrario, denuncian, los imputados han sido sometidos a tratos inhumanos en centros penales, prohibiéndoles la visita y, en algunos casos, acceso a medicamentos pese a sus condiciones delicadas de salud.

Ayer domingo, Ivania y otros miembros del Comité de Familiares de Presos y Presas Políticos de El Salvador (COFAPPES) se concentraron simultáneamente afuera de las instalaciones del Centro Penal La Esperanza, conocido como "Mariona", y de Cárcel de mujeres de Ilopango, para exigir una "navidad en libertad" de sus seres queridos, a quienes consideran víctimas de persecución política.

Llevaron parlantes, globos y carteles para enviar mensajes esperanzadores, acompañados de villancicos navideños.

Al cierre del año son 28 casos los que COFAPPES contabiliza pueden catalogarse como una persecución política del "régimen autoritario".

Las posibles vulneraciones de Centros Penales contra reos no condenados que fueron figuras clave de partidos de oposición no solo afecta a exfuncionarios del FMLN. En noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un informe completo sobre cada una de las diligencias judiciales realizadas en todos los procesos contra el exalcalde de San Salvador por ARENA Ernesto Muyshondt, a quien se le notó un evidente deterioro físico en una diligencia judicial.