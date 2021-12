"Navidad sin presos políticos" exigen familiares de exfuncionarios detenidos

El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) se hicieron presentes a las afueras de las instalaciones del Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, donde manifestaron su descontento a lo que consideran una "detención injusta" para algunos exfuncionarios de Gobierno.

"Estamos por cerrar el año con 26 casos de familiares entre privados de libertad y otros perseguidos por el régimen autoritario", expresó el comité a través de un comunicado de prensa.

Con fotografías en mano, los familiares de los detenidos protestan frente al penal de Mariona. Foto: LPG/ Marielos Román.

Entre los manifestantes también se encuentran familiares de los empleados de ANDA y exfuncionarios ligados al caso de ASOCAMBIO, quienes se entregaron de manera voluntaria tras ser acusados de desviar fondos de las tiendas penitenciarias.

Además, exigen a los jueces que llevan el proceso legal contra los implicados a actuar "apegados a derechos y los dejen en libertad inmediata".

Con este tipo de acciones, los miembros de COFAPPES buscan exponer a nivel nacional e internacional las violaciones a los procesos jurídicos de los detenidos, así como los abusos que, según ellos, realiza el gobierno de Nayib Bukele.

Entre los recluídos también se encuentran exfuncionarios del FMLN. Foto: LPG/ Marielos Román.

En este penal se encuentran recluidos exfuncionarios del FMLN como el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez; Manuel Melgar, exministro de Seguridad; y Calixto Mejía.

Los familiares consideran que las autoridades no han cumplido los debidos procesos legales y señalan algunas incongruencias en las decisiones tomadas.

"No se ha cumplido el debido proceso. En la audiencia inicial tenían todas las pruebas para salir con medidas sustitutivas a la detención y por lo tanto enfrentar la justicia con otras medidas, pero no se cumplió. Hemos presentado denuncias a Derechos Humanos porque tenemos seis meses que no tenemos noticias de ellos. Además, a veces se les niega el ingreso a los abogados", denuncia Ivania Cruz, familiar de uno de los detenidos.

Foto: LPG/ Marielos Román