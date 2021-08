Nayib Bukele da aval para seguir el proceso de remoción del cargo de la excomisionada Liduvina Escobar

El presidente de la República, Nayib Bukele ordenó que se reanude el proceso de remoción del cargo al que está sometida la excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Liduvina Escobar.

En el escrito con fecha 21 de julio, el presidente respondió al incidente de recusación que presentó la excomisionada Liduvina Escobar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo contra el mismo presidente. Dicha instancia dijo no tener competencia para conocer la recusación planteada así que la remitió a la Presidencia de la República.

El pasado 9 de junio, la excomisionada pidió la recusación del proceso al presidente de la República, Nayib Bukele por "conflicto de intereses", ya que consideró que varias de su decisiones dentro del IAIP afectaron al mandatario.

Al respecto de esta decisión del presidente, Liduvina Escobar dijo dicha decisión forma parte de procedimientos arbitrarios en su contra y que reflejan retrocesos en materia de institucionalidad democrática y transparencia.

"No se está respetando la legalidad, no se está respondiendo conforme a derecho. Creo que hay un interés particular de Casa Presidencial (CAPRES), específicamente del presidente de la república, de apartarme de manera definitiva del Instituto. Es claro que su intención es que no existan personas dentro de la institución que puedan tener una posición independiente en función del acceso a la información pública", aseveró.

Dicho proceso de remoción del cargo de comisionada propietaria en contra de Escobar inició el 23 de abril cuando el presidente lo ordenó por "probable cometimiento de actos que afecten el funcionamiento del IAIP e incumplimiento de sus funciones".