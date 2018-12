Nayib Bukele da marcha atrás y no asistirá a debate organizado por UES

Nayib Bukele, candidato a la presidencia por el partido GANA, informó que desiste de participar en el debate que organiza la Universidad de El Salvador (UES), y que está programado para que se realice el próximo domingo en la sede central de dicha universidad.

En su perfil de Facebook, Bukele publicó que no asistiría al debate porque no se cumplen las "mínimas garantías de imparcialidad", e indicando que a él y a su equipo "no se nos tomó en cuenta para establecer las reglas del debate".

Un documento de la UES muestra las firmas de los representantes de los equipos de campaña de cada candidato en la que confirman estar enterados de los criterios y la dinámica del debate. Los representantes se comprometían a trasladar la información a los aspirantes a la presidencia. Por los partidos GANA, CD y Nuevas Ideas firmó Federico Anliker.

El rector de la UES, Roger Arias, publicó el 14 de noviembre en Twitter una foto con representantes de los candidatos. En la imagen está Karim Bukele, hermano y jefe de campaña del candidato de GANA. En la publicación, Arias asegura que se les explicó la "metodología y la logística del debate presidencial".

Hoy sostuvimos una reunión con los equipos de campaña del Partido Vamos, Alianza por un Nuevo País, GANA-Nuevas Ideas-CD y el FMLN para explicarles la metodología y la logística del Debate Presidencial que realizaremos como Universidad de El Salvador. pic.twitter.com/vpScgB49WK — Roger Arias (@RogerArias_) 14 de noviembre de 2018

El debate está programado para el próximo domingo a partir de las 7 de la noche, y será transmitido por diferentes canales de televisión y en los perfiles oficiales de la Universidad de El Salvador. En la publicación, Bukele argumenta que la falta de comunicación de parte de los organizadores ha sido uno de los factores para declinar en su participación.

El candidato cierra su publicación proponiendo un nuevo debate, "organizado por una cadena internacional de noticias". Ante esto, la Universidad de El Salvador no ha emitido una postura oficial sobre una posible reprogramación o suspensión del debate, o mantenerlo con los tres candidatos restantes.

Confirman asistencia

Carlos Calleja, candidato de la Alianza por un nuevo país (ARENA, PCN, PDC y DS), publicó la mañana de este miércoles que considera importante participar en espacios como el abierto por la UES y confirmó su participación en el debate.

Es importante participar en los espacios de debate como el de la @UESoficial. Los salvadoreños merecen conocer las propuestas de todos. Para nosotros será un gusto participar el domingo. Sin iPad. @PenchoyAida #CallejaPresidente pic.twitter.com/HIHKq2GBPm — Carlos Calleja (@jccalleja) 13 de diciembre de 2018

También Hugo Martínez, candidato a la presidencia por el FMLN, confirmó su asistencia al debate en la UES.

Cuando se tiene confianza en que las propuestas vienen de la gente y para la gente, nadie puede tener miedo de asistir a un debate. Por eso asistiré al debate en mi Alma Mater @UESoficial . Soy un hombre de palabra #SinMiedoAlDebate — Hugo Martínez (@HugoMartinezSV) 13 de diciembre de 2018