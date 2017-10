Nayib Bukele escapa del Tribunal de Ética del FMLN

El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, no se presentó ayer a la audiencia en su contra en el Tribunal de Ética del partido FMLN, que lo procesa por presunta agresión a la síndica municipal Xochitl Marchelli y por dar declaraciones en contra de miembros importantes del FMLN.

El viernes en la noche, Bukele anunció a través de redes sociales que no asistirá a dicho proceso porque no lo considera “imparcial”.

Ayer por la mañana, varios medios de comunicación se acercaron a la sede del Tribunal de Ética del FMLN. En el lugar se les negó la entrada.

Ante la ausencia de Bukele, al tribunal llegaron los concejales de San Salvador Fabio Castillo y Mario Durán para presentarse como testigos, como parte de las pruebas de descargo. Sin embargo, ninguno de los dos aceptó atender a los medios y evitaron dar declaraciones.

“Este juicio sancionatorio aún continúa. Dado que el compañero Bukele no se presentó este día (ayer), va a volver a ser convocado para mañana (hoy) a las 9 de la mañana y esperamos que se presente”, explicó el secretario del Tribunal de Ética del FMLN, Efrén Reyes.

“Él mandó un escrito esta mañana (ayer), que salió primero en los medios, pero el tribunal no lo recibió porque no viene debidamente legalizada su firma como debe de ser”, se refirió Reyes respecto a la carta que escribió Bukele en redes sociales.

Entre los escenarios especulados para Bukele está la expulsión o la inhabilitación del FMLN. “Como juez no puedo ponerme a adelantar criterio porque podría contaminar el proceso. Si él no viene mañana (hoy), el tribunal le asignará un abogado para que lo defienda y no se le vulneren sus derechos”, agregó Reyes.