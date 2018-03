Nayib Bukele intentó comprarme el partido, dice presidente del FPS

Lee también

El presidente del partido Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Óscar Lemus, expresó en la entrevista “A fondo” de Radio YSKL que el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, habría ofrecido mediante un intermediario hasta $500,000 por comprar el instituto político al que él pertenece.“Las ofertas que nos han llegado, porque no podemos decir que no hemos recibido de todo tipo... Hemos pasado la tentación más fuerte que a usted le diga ‘usted ponga la cantidad de dinero y se lo damos sin intermediarios’... Muchas personas (me han ofrecido). Tenemos más fresco a Nayib Bukele, que ha andado buscando tener ese negocio con FPS y le hemos rechazado esa propuesta. Ellos dijeron que de $500 (mil) para arriba. Hay intermediarios”, expresó Lemus.