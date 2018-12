Nayib Bukele no asistirá a debate organizado por UES

Nayib Bukele, candidato a la presidencia por el partido GANA informó que desiste de participar en el debate que organiza la Universidad de El Salvador, y que estaba programado para que se realizara el próximo domingo en la sede central de dicha universidad.

En su perfil de Facebook, Bukele publicó que no asistiría al debate porque no se cumplen las "mínimas garantías de imparcialidad", e indicando que a él y a su equipo "no se nos tomó en cuenta para establecer las reglas del debate".

El referido debate está programado para el próximo domingo a partir de las 7 de la noche, y será transmitido por diferentes canales de televisión y en los perfiles oficiales de la Universidad de El Salvador. En la publicación, Bukele argumenta que la falta de comunicación de parte de los organizadores ha sido uno de los factores para declinar en su participación.

El candidato cierra su publicación proponiendo un nuevo debate, "organizado por una cadena internacional de noticias", ante esto, la Universidad de El Salvador no ha emitido una postura oficial sobre una posible reprogramación o suspensión del debate, o mantenerlo con los tres candidatos restantes.

Además, ninguno de los otros tres candidatos ha brindado declaraciones oficiales ante la decisión de Bukele.