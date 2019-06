Nayib Bukele ordena a la Fuerza Armada "retirar de inmediato" el nombre del coronel Monterrosa de Tercera Brigada de Infantería en San Miguel

Investido como nuevo presidente de El Salvador y comandante general de las Fuerzas Armadas, Nayib Bukele lanzó esta noche, a través de sus redes sociales, la orden a la Fuerza Armada de "retirar de inmediato" el nombre del coronel Domingo Monterrosa, del cuartel de Tercera Brigada de Infantería ubicado en San Miguel.

Se ordena a la @FUERZARMADASV retirar de inmediato el nombre del Coronel Domingo Monterrosa, del Cuartel de la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 2 de junio de 2019

A principios del mes de mayo, el relator de la ONU, Fabían Salvioli, pidió a las autoridades de El Salvador que se quitara el nombre del teniente coronel José Domingo Monterrosa, vinculado a la masacre El Mozote, a la Tercera Brigada de Infantería ubicada en el municipio de San Miguel (este). "He pedido que se quite el nombre del coronel Monterrosa al destacamento militar. No se le puede rendir honores a alguien responsable de una masacre. ¿Qué clase de valores son esos?, expresó el relator para la Promoción de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, quien realizó una visita oficial en El Salvador.

Bukele no tardó en materializar esta petición.