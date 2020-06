Nayib Bukele se está quedando solo dicen dirigentes políticos

Con pocos aliados se está el presidente de la república, Nayib Bukele, pues arremete contra ellos cuando no apoyan las decisiones que el Ejecutivo toma, según el análisis que hacen diferentes dirigentes políticos.

Los políticos hacen especial énfasis en la confesión que Bukele hizo, en cadena nacional, de que se reunió con magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); el fiscal general, Raúl Melara; el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes; el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson; y representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), para definir, según lo que él dijo, la ley de cuarentena, en abril pasado.

"Los que dijo el presidente que estuvieron en esa reunión, ya se han desmarcado de lo expresado por él... Se han desmarcado todos, prácticamente han dejado solo al presidente", dijo Norman Quijano, de ARENA. Para él, Bukele suele decir mentiras y al "decir una verdad, ya ni las verdades se le creen".

Por su parte, el presidente de ANEP, Javier Simán, aclaró que él no participó en las reuniones que dijo Bukele porque entonces todavía no era dirigente de la gremial. Sin embargo, aseguró que de ese encuentro "no salió ningún decreto".

El subjefe de fracción del FMLN, Jorge Hándal, dijo que con la confesión del presidente lo que sucedió fue "quemar a esos supuestos aliados que tuvo en esa reunión para beneficio propio".

GANA, por otro lado, no defendió al presidente, pero el diputado de ese partido, Guillermo Gallegos, dijo que las reuniones entre diferentes actores de la sociedad son "comunes".