Necesita ayuda para sobrevivir

Píoquinto Rodríguez,de 77 años, y originario del municipio de Santiago de María,Usulután, vive actualmente en la zona verde de la colonia Guadalupe, en la ciudad de Usulután, en condiciones de pobreza extrema. El anciano vive solo y se gana la vida trabajando como jornalero, ayudante de albañil o cualquier oficio que le ofrezcan, aunque por la situación de emergencia en el país, no ha podido trabajar desde hace varias semanas. "Trabajo limpiando milpitas, trabajando con la cuma, hay veces que me buscan como ayudante de albañil pero ya días no trabajo y no he ganado para la comida" manifestó. Aseguró, que a veces recibe alimentos de personas que llegan a visitarlo, pero se le terminan y eso le preocupa.

"Yo necesito de favor de que me ayuden porque yo soy pobre y ya uno así de cipote ya no puede" bromeó don Píoquinto. Cuando se le consultó sobre su familia, el señor informa que no recibe ayuda por parte de ellos. Si desea ayudarlo puede visitarlo en su casa.