Necesita ayuda para subsistir

Enemías Moreira, quien se desempeñó como periodista deportivo de radio y televisión durante muchos años, se encuentra atravesando una difícil situación de salud tras ser diagnosticado con insuficiencia renal crónica. "Cuando fui al hospital me dijeron que tenía problemas renales, que mis problemas todavía eran rescatables, pero lo que pasó es que no logre llegar a tiempo a la consulta, se me aceleró tanto la enfermedad, se me subió la presión arterial a 380 y ya no se pude controlar", expresó.

Enemías aseguró que a sus padecimientos se suma la carencia de dinero para poder sostener su hogar, pues tiene tres hijas por quienes debe velar, pero ya no puede trabajar. Su esposa, Guadalupe Campos, laboraba como costurera y tuvo que dejar el oficio ocuparse de él, y ayudarle en sus tratamientos, por lo que actualmente no cuentan con un ingreso familiar, por lo que solicitan la ayuda de personas de buena corazón.

La vivienda de la familia no cuenta con energía eléctrica, ni agua potable, servicios que son fundamentales para darle una mejor atención a Enemías, ya que su esposa está siendo capacitada en el hospital San Juan de Dios, para que pueda realizarle las diálisis en la casa.

Como requisito le pidieron destinar un área exclusiva para Enemias, que permaneza limpia, por lo que con el poco dinero que tenían iniciaron la construcción de un pequeño cuarto, pero se quedaron sin fondos para continuarlo.

Enemias urge del apoyo de personas altruistas que puedan apoyarle con víveres, material de construcción o dinero. Si desea colaborar puede comunicarse a los teléfonos 7547-0291 y 7595-7064.