"Necesitamos más pruebas para diagnosticar más casos de covid-19"

Rodrigo Simán es Médico Pediatra y hace más de 10 años estuvo al frente del programa nacional de prevención de VIH en el país. Uno de sus principales logros, entonces, fue prevenir que mujeres embarazas que vivían con el virus no lo trasladaran a sus bebés ni en el embarazo ni durante el parto. El programa logró reducir al mínimo los casos en los que la madre transmitía el VIH a su hijo. ¿Qué fue necesario para eso? Hacer pruebas, pruebas y más pruebas, dice Simán, ahora dedicado a su clínica y en trabajo con la Asociación de Pediatría. Fue un trabajo de equipo, recuerda, lo que permitió que al detectar casos durante el embarazo se tomaran medidas para iniciar el tratamiento y proteger el bebé. Entonces, como ahora, la clave son las pruebas y diagnosticar. Claro, con todas las diferencias guardadas, dado que ahora, dice, enfrentamos una epidemia con un nivel de contagio excesivamente alto.

El Diario Nueva Inglaterra de medicina, una publicación altamente respetada entre el gremio médico en el mundo publicó esta semana un editorial donde destaca seis pasos para atacar el Covid-19: "Diez semanas para aplastar la curva". ¿Qué de lo allí dicho deberíamos retomar?

Yo creo que hay cosas que se pueden corregir, no criticar, sino corregir porque estamos hablando de vidas humanas. No es como en la Agricultura, te equivocas y pues hay pérdidas, pero en Salud tenemos que reaccionar rápido. Hay tres cosas que las ve clara el sector Salud en el país, no yo, sino con base a la evidencia científica.

Lo primero es pruebas rápidas, comprar pruebas a través de la Dirección Nacional de Medicamentos y permitir que laboratorios privados las hagan. La DNM tiene 20 solicitudes para poder realizar la prueba en el país, allí ellos pueden escoger cuáles son las mejores y por qué algunas no aplican.

Extrapolando el éxito de algunos países, Corea del Sur por ejemplo hace 30,000 pruebas diarias, con 51 millones de habitantes. Nosotros necesitamos estar haciendo entre 2,000, 3,000 pruebas diarias o más. Nosotros quisiéramos tener ya una búsqueda activa de casos. Así como aquel dicho que el busca encuentra, nosotros tenemos que encontrar pronto y reducir el sub registro, importante, que hay.

Parece que no hay suficientes pruebas

Sí, por ejemplo en el ISSS no hay pruebas. En el área pediátrica tenemos evidencias de neumonías atípicas que se están dando. No hay pruebas para niños en el Bloom, por lo que recibimos de información en la Asociación de Pediatría. En el ISSS, pacientes con cuadros virales de neumonía y defunciones que si no tenemos pruebas no tenemos forma de saber. Necesitamos pruebas pruebas, pruebas y más pruebas.

De este artículo qué sería el segundo paso que debemos tomar

Es la formación de un comité asesor que le reporta directamente al presidente o a una persona de su entera confianza, y con poder de decisión. Lo conformamos con salubristas, infectólogos, epidemiólogos, con el Colegio Médico, por supuesto el ministro de Salud, como digo liderado por la jefa de gabinete, o el mismo presidente, de modo que él tome decisiones con base científica. Por ejemplo, a todos los que llegan al país los llevan 30 días a cuarentena (institucional), el periodo de incubación es 15 días, según la Universidad Johns Hopkins, el 97.5 % presenta síntomas en el onceavo día. La media es que aparezcan en el quinto día, lo que nos dice que 14 o 15 días es más que suficiente margen.

¿Cómo ayudaría al país bajar ese tiempo de cuarentena?

Para que no sucedan cuadros por estrés y ansiedad. Para que ocurran defunciones por estrés, ansiedad o mal cuidado. Además es un gasto enorme para el país y de recurso; los médicos que actualmente están allí podrían estar atendiendo en otros lugares, o haciendo búsquedas activas de casos. Tenemos que hacer más basados en evidencia científica y con las recomendaciones del Centro de Control y Prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

¿Y cuál es el tercer paso?

Me preocupa muchísimo los suministros y protección al personal de Salud, eso porque me temo que pronto vamos a empezar a ver médicos y enfermeras enfermarse, porque no hay una adecuada compra y suministro de todo el equipo de protección al personal. Debe ser prioridad.

Pero por ejemplo hay escasez de mascarillas, ¿habrá suficiente equipo?

El equipo de protección personal está disponible, se debió pedir antes, pero podemos pedir ya para cubrir en adelante. Sabemos que ahorita no hay, por denuncias que recibimos y comentan los colegas. Al no haber pruebas en hospitales, y equipo de protección personal, arriesgamos al personal. En esta guerra todos somos el ejército, pero los generales y soldados en el frente son los médicos y enfermeras y tenemos que cuidarlos, porque si caen ellos en combate, no habrá quién nos cuide.

Recientemente, varios artículos médicos están recomendado a la población el uso de mascarilla, que hasta hace unos días se pedía no usarlo para no agotar la existencia para médicos. Asia y República Checa aseguran que su uso hizo diferencia y pudieron aplanar la curva ¿Qué opinión tiene?

Hasta hace un mes, en base a la información que teníamos, porque esta no es mi opinión personal, si no lo que van diciendo los expertos de acuerdo a lo que descubren, esto del uso de mascarillas ahora ha cambiado. La evidencia después de tres meses de convivir con el virus, nos dice que la mayor transmisión no es por partículas pequeñas en aerosol sino por gotas más grandes. Saber esto cambia todo, deberíamos usar mascarilla. Esta semana superamos el millón de casos en el mundo.

¿Cómo saber qué usar?

La N95, por ejemplo, reduce en un 99 % la transmisión. Las quirúrgicas arriba del 75 %. Si buscamos aplanar la curva hay que usarlas. Hay que abandonar las posiciones blanco y negro para ver grises y matices. Como bien dicen lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo perfecto es la N95, no podemos comprar para toda la población. Las quirúrgicas tienen un gran beneficio. Si tú tienes el virus previene que lo pases, si sos asintomático cuidas a otros.

¿Cómo dejar de estar asustados y prevenir activamente no llevar la infección a la casa?

Metro o metro y medio de distanciamiento. No podemos estar cerca, con eso evitamos 50 % del contagio. Lavado de manos constante, que dure entre 20 y 30 segundos. Uso de mascarilla. El virus se mueve rápidamente, entra por la mucosa. Hay que tener cuidado porque hay mucha información que no es cierta o es confusa. Pero sobre todo, el que no tiene que salir quedarse en casa. Por los próximos tres o cuatro meses, nos va a cambiar el virus la forma de convivir, tomemos ya en serio estas indicaciones.

Hay mucha gente que está angustiada por un posible contagio, hasta siente que tiene los síntomas. Si desarrollamos síntomas por Covid-19 sería evidente, ¿verdad?

Los datos nos dicen que el 70 % se va a infectar en el próximo año. Si todos estamos infectados porque podemos tener el virus y ser asintomático, vamos a cuidarnos y cuidar a los otros. Algunos no tienen ningún síntoma hasta tener un cuadro grave.

Un moquito no es coronavirus. No es una gripe, si tiene congestión nasal no es. Lo típico es tos seca, cansancio, un cansancio evidente, fiebre si tiene es alta, malestar general, dolor de cabeza y dolor de cuerpo, uno se siente mal, en general. Y recientemente se ha descubierto la anosmia, ausencia de olfato y ausencia del gusto. Va a ser claramente identificable que algo está pasando.

Es importante hablar de esto, el personal de Salud está informado. Vale la pena también hace eco de un llamado de su Santidad El Papa Francisco, de vivir con la fuerza de la fe, la certeza de la esperanza, el fervor de la caridad, no solo por los que la están pasando mal.

Seis pasos para aplanar la curva

El Diario Nueva Inglaterra, de medicina publicó esta semana seis pasos para movilizar y organizar los países para vencer al Covid-19 para principios de junio.:

1.

Establecer un comando unificado, que tenga alguien que lo dirija y que goce de toda la confianza del presidente. Además, que pueda tomar decisiones.

2.

Contar con una disponibilidad de millones de pruebas. No todo el mundo tiene que ser examinado, pero todos los que tienen síntomas sí tienen que serlo. La nación necesita acelerar el paso para generar millones de diagnósticos en las siguientes 2 semanas.

3.

Proporcionar a los trabajadores de salud Equipo de Protección Personal y equipar los hospitales con suficiente equipo para atender un incremento de pacientes gravemente enfermos. Amplios inventarios de Equipo de Protección Personal deberían ser el estándar para cualquier trabajador de la salud que estén en al frente de las líneas de cuidado de pacientes y diagnosticando la infección.

4.

Separar la población en cinco grupos y dar tratamiento de acuerdo a esa separación. Necesitamos saber primero quien está infectado, segundo, quién tiene sospechas de estar infectado (por ejemplo personas con signos y síntomas consistentes con la infección que inicialmente tuvo un diagnóstico negativo); tercero, quién ha sido expuesto; cuarto, quién no se sabe si ha sido expuesto o infectado, y quinto, quién se ha recuperado de la infección y es adecuadamente inmune.

5.

Inspirar y movilizar al público. En este esfuerzo conjunto, todo el mundo tiene una parte vital que llevar a cabo, y virtualmente todos están dispuestos. Hemos empezado a desatar el ingenio Estadounidense para crear nuevos tratamientos y una vacuna, proveyendo una inmensa variedad y cantidad de pruebas de diagnóstico, y usando el poder de las tecnologías de la información, redes sociales, inteligencia artificial y computo de alta velocidad para desarrollar soluciones innovadoras.

6.

Aprender haciendo en tiempo real, a través de la investigación fundamental. El cuidado clínico sería vastamente mejorado por tratamientos antivirales efectivos, y todas las avenidas deberán ser investigadas. Lo hicimos con el VIH y ahora debemos hacerlo más rápido con el SARS-CoV-2. Los especialistas clínicos necesitan una mejor predicción de que la condición médica en sus pacientes es más propensa a deteriorarse rápidamente o incluso pudieran morir.