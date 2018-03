Necesitamos una Sala de lo Constitucional con mesura”

[email protected]

David Omar Molina, director ejecutivo del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), sabe del vínculo entre la asociación Unidad de Abogados por la Justicia y la Democracia (UNAJUD), que lo postuló, y el partido FMLN. Sin embargo, le resta importancia a esa relación porque representa a “un sector más amplio”.

¿Por qué optó participar hoy con FEDAES y no con el CNJ como lo hizo en el pasado?

Fui invitado por UNAJUD para ser candidato y me pareció una experiencia que nunca había vivido, y ahora estamos en esta aventura.

Pero lo hace con una asociación que tiene vínculos con el FMLN.

No lo veo como un problema para mi candidatura porque tengo un respaldo de diferentes sectores. Estoy propuesto por estas asociaciones, pero el respaldo a mi candidatura es muy amplio. No estoy limitado a un grupo, pero no se puede participar independientemente.

Bueno, ¿tenía la oportunidad otra vez por el CNJ?

Sí, pero ese camino ya lo había recorrido y quería esta nueva experiencia para aprovechar y canalizar el voto de las generaciones que he estado educando. A parte de mi hoja de vida.

¿Ve un conflicto de interés por presidir el CONAB, una entidad ligada al Ejecutivo?

No estoy en el Ejecutivo, el CONAB es un ente autónomo como la Universidad de El Salvador.

¿Es parte del Ministerio de Justicia y Seguridad?

Solo está adscrito el ministerio en la vía presupuestaria y de ahí todo lo demás es autónomo. Está la Fiscalía, la CSJ entre otros. No se limita al Ejecutivo.

¿Qué le parece que se exijan filtros a los candidatos?

Están bien para que lleguen las mejores personas. Lo complicado son las descalificaciones a priori. Creo que esta es la vez que participan menos abogados en la FEDAES, y creo que eso fue el sentimiento que iba a haber, mucha descalificación.

¿Cómo debe ser el trabajo de la Sala de lo Constitucional?

Con independencia de políticos, de grupos fácticos, de grupos de poder y de todos los sentidos.

¿Esta sala ha sido así?

Me parece que... ah... Es decir, ¿Si esta sala ha sido independiente o no?... No podría expresar un juicio. Prefiero hablar de lo que queremos: independencia, valentía para tomar decisiones; pero principalmente mesura. Necesitamos una Sala de lo Constitucional con sentencias que tengan un sentido mesurado.