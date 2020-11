Ancianas necesitan ayuda para subsistir en Jiquilisco, Usulután

María Candelaria González, tiene 59 años, y es la única persona que cuida a su madre Gregoria Herminia Alemán de 95 años. Ellas viven en la colonia Cruzadilla de San Juan, el municipio de Jiquilisco, Usulután. Debido al delicado estado de salud de la nonagenaria, María Candelaria no puede trabajar ya que tienen que cuidarla.

Hace al menos cinco años que doña Candelaria se dedicó estrictamente al cuido de su mamá, y dejó de salir a lavar ropa ajena que era su fuente de ingresos, aunque para obtener algún dinero optó por vender tostadas afuera de la escuela de la comunidad, la cual se encuentra cerca de su casa, pero debido a la suspensión de las clases por la pandemia ya no pudo.

"Quería que me consigan un poquito de alimento. Pasamos de lo que nos da la gente, a veces una libra de frijoles o comida ya hecha", manifestó doña María.

Reparación. Las casa donde habitan las ancianas se encuentra en malas condiciones.

Agregó, que no puede dejar sola a su madre porque ha perdido la vista y teme que pueda golpearse. "Me toca andarla de un lado a otro, yo la cuido porque quiero tenerla con vida más tiempo, pero también estoy enferma, soy diabética, padezco de los bronquios, y la doctora me dijo que tengo el hígado inflamado" expresó doña María.

Agregó, que además de la alimentación de ambas, también debe pagar los servicios básicos de su casa, lo que se le dificulta mucho. Si desea ayudar a doña María y su madre puede comunicarse al 6115-4277.

Vivienda

La casa donde residen madre e hija se encuentra en mal estado. Doña María aseguró que las tormentas y vientos de este año han provocado daños en el techo y paredes del inmueble por lo que debe ser reparada.