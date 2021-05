"Necesito ayuda para comprarme una prótesis"

El 30 de marzo, un accidente laboral le cambió la vida a René Ulises Rodríguez Salinas, de 25 años, quien en su primer día de trabajo, en una empresa dedicada a la comercialización y fabricación de productos farmacéuticos, recibió una descarga eléctrica mientras laboraba. Quedó en coma por 11 días, sufrió quemaduras en el rostro, le amputaron su pierna derecha y en la otra presenta un trauma.

"Era mi primer día de trabajo en un laboratorio, pintaba una pared a cuatro metros de altura. Solo recuerdo que metí el rodillo a la cubeta de pintura y al toparlo arriba, recibí la descarga eléctrica. Según mi familia, pasé once días en coma en varios hospitales (Zacamil y Rosales), fueron 16 días en recuperación, hasta que me dieron el alta médica", narró.

Según Rodríguez, la empresa no se hizo responsable por el accidente, ni recibió indemnización por lo ocurrido en horas laborales, por lo que solicita a personas altruistas la donación de una prótesis o ayuda económica.

No trabaja por el momento, su familia paga los gastos médicos. "Como era mi primer día de trabajo, ese día firmaría contrato, pero el encargado iba a llegar al mediodía, y desgraciadamente el accidente lo tuve como a las 10:00 de la mañana. No sé si me van a retribuir algo, ya que es un descuido de ellos que estuvieran esos cables de energía ahí. Si estoy vivo es de milagro, caí entre unos transformadores, según me contaron", concluyó.