"Necesito comida para mis 4 hijos"

La crisis económica y el desempleo a raíz de la pandemia del covid-19 ha llevado a Ana María Díaz Trejo, una madre soltera de 30 años, a solicitar ayuda de personas altruistas, para la alimentación de sus cuatro hijos, y para mejorar la infraestructura de su vivienda, pues ella junto a sus cuatro niños, viven en precarias condiciones, en la colonia Los Girasoles, de Ahuachapán.

"Siempre he realizado trabajas caseros de lavar y planchar ropa, pero por la pandemia, las personas no dan trabajo. Algunos dicen que no hay dinero, otros, por miedo al contagio, entonces me he visto en la necesidad de solicitar ayuda ya sea de víveres, ropa, comida o materiales de construcción para reforzar la casita de pedazos de lámina en la que vivimos", dijo.

Ana María tiene dos hijos varones, el primero de 13 años y el segundo de 10; además, tiene dos niñas, una de 6 años y la otra de 3. Aseguró que por la pandemia, los más grandes no pudieron continuar con sus estudios, ya que no cuentan con el equipo necesario para recibir clases en la modalidad virtual.

"Esperaba que la situación cambiará este año para matricular a mis niños y que continuaran con sus estudios, pero veo que no podré" manifestó con pesar.

La joven madre expresó que por el momento pasan los días "con la ayuda de Dios" y por personas de la localidad que les regalan alimentos.