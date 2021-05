Negarse a retroceder a destituciones puede llevar a enfrentamientos entre El Salvador y EUA, advierte Rubén Zamora

El exembajador de El Salvador en Washington Rubén Zamora dijo este jueves en una entrevista en el programa Diálogo con Ernesto López de canal 21 dijo que "negarse a retroceder en las decisiones tomadas el 1 de Mayo puede llevar a enfrentamientos entre el Gobierno de El Salvador y el de Estados Unidos, escenario en el que llevamos las de perder".

"La segunda visita del enviado especial del presidente Biden ha señalado el camino, y ahora la pelota está en manos del Presidente de la República, no de la Asamblea, la Asamblea no cuenta en esto, es ya un instrumento del Ejecutivo que viola la Constitución por cierto, y entonces creo que hay diversas posibilidades de como tratar de salir porque esto es grave, yo creo que es lo más grave que nos ha sucedido después de la guerra, políticamente hablando", dijo el exdiplomático.

"El prestigio y la autoridad del presidente Biden está en juego ante la situación en El Salvador", añadió Zamora. Alertó que Estados Unidos puede estar dando tiempo para que la situación se resuelva, pero "tiempo con prisa".

Zamora criticó que el problema del Gobierno es que "asume que la población les ha dado un cheque en blanco. Sin embargo, aseguró que "necesitamos cambios para adelante y no hacia atrás".

Zamora analizó cuatro posibles caminos que el gobierno salvadoreño podría tomar: "primero es que el gobierno al que se le piden que haga los cambios, no diga ni sí ni no, y hay va tomando el tiempo para que el otro se canse y ya no moleste". Aseguró que esa opción sería "horrible" porque va a llevar a una situación creciente de enfrentamientos entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador.

Una segunda opción podría ser el "no rotundo". Según el analista, esta sería a la que está apelando Bukele, pues, el mandatario salvadoreño está justificando las destituciones de funcionarios como "independencia nacional". "Yo nunca he oído que la violación de la Constitución sea por idependencia nacional, todavía más fatal porque acelera el enfrentamiento", advirtió.

La tercera opción sería que el Presidente "se someta", es decir, retroceda a las destituciones, acatando así los llamados que organismos internacionales, nacionales y expertos han hecho. Ayer, el presidente Nayib Bukele, reiteró categóricamente que las destituciones por el Parlamento de jueces y del fiscal general son “irreversibles”.

Y una vía más, que no depende tanto del gobierno salvadoreño, sino más bien de la población en general para que se llegue a un acuerdo para buscar una salida a la crisis política que se está generando en el país, explicó Zamora.

El exdiplomático sumó a su análisis que la última opción no podía implementarse, pues, la población avala la destitución de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República "porque hay un aparato de Gobierno que le repite a la gente, mil veces las cosas".

Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, apoyó el análisis de Zamora y aseguró que "la gente esté pasiva ante lo que está pasando y es producto de la cultura política que tenemos, la gente no está organizada".

"A la gente no le importa lo que está pasando, la gente lo que quiere es que le sigan dando de comer, que se le sigan poniendo las vacunas", dijo Escobar, en el mismo espacio televisivo.

Ambos analistas coincidieron que la destitución del fiscal general de la República, Raúl Melara obedece a la intención de ocultar y detener las investigaciones de corrupción en las compras realizadas durante la pandemia.

Asimismo, tanto Zamora como Escobar indicaron que no hay Ley que establezca los delitos por los que fueron destituidos los magistrados por parte de la Asamblea Legislativa.

"Lo que estamos haciendo es defender la Constitución, no estoy diciendo que los Magistrados destituidos hayan hecho las cosas bien", agregó Zamora.