Negociaciones con el GOES en pausa debido a la campaña: ANEP

No es la primera vez que las pláticas entre la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y el Gobierno de El Salvador (GOES) dejan de darse; sin embargo, en esta ocasión la gremial explica que, en su parecer, la pausa se debe a la campaña política.

El representante del Gobierno en este espacio de negociaciones es el vicepresidente de la república y secretario técnico de la Presidencia, Óscar Ortiz.

“Hemos quedado o quedamos la última vez que nos reunimos con el vicepresidente y su equipo quedamos que íbamos a tener una reunión en las próximas dos o tres semanas, de eso ya pasaron cuatro o cinco semanas... Vemos que los tiempos electorales una vez más están poniéndose por encima de la búsqueda de soluciones a los problemas más sentidos de la gente. ¿Qué significa esto? Bueno, que la prioridad es la campaña presidencial, que la solución de los problemas pareciera que va a tener que esperar a que pasen las elecciones”, aseguró el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, en una entrevista con LA PRENSA GRÁFICA.

El dirigente gremial expresó que entre los temas de los cuales urgen una solución está la regularización de la situación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). En esta institución la junta directiva está incompleta luego de que la Sala de lo Constitucional de la CSJ ordenó suspender los nombramientos de Gregorio Sánchez Trejo y Félix Cantalicio Cándido como representantes de la empresa privada en la junta.

“Está como en pausa (el diálogo), no está detenido porque como le digo tuvimos una reunión privada con el vicepresidente, conversamos de algunas cosas, él dijo: ‘bueno, voy a averiguar, voy a ver cómo está el asunto y vamos a reunirnos’, entonces la siguiente vez: ‘sí, es que tuve no sé qué problema, que tenemos la convención del partido, que no sé cuánto’, entonces estamos esperando volvernos a reunir”, comentó el presidente de la ANEP.

Este medio buscó a Ortiz, quien tajante dijo que era “negativo” que las pláticas estuvieran en pausa. Hizo referencia a las reuniones que Cardenal mencionó.

“Negativo, nosotros estamos en una dinámica relación con ANEP y con las distintas gremiales”, aseguró Ortiz.

El vicepresidente mencionó que “hay cantidad de reuniones”.