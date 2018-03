Negocios siguen contaminando lago de Coatepeque, pese a recomendaciones

Lee también

Los negocios y restaurantes que funcionan a la orilla del lago de Coatepeque, en Santa Ana, y que fueron señalados como uno de los principales contaminadores de sus aguas, no están atendiendo las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), encaminadas a no aumentar los niveles detectados en el lugar.Los propietarios de estos comercios junto a representantes de las Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCO) del lugar asistieron en diciembre pasado a dos días de talleres donde personal de Medio Ambiente les hizo saber cuáles eran las principales causas por los que el cuerpo de agua del lago presentaba altos niveles de contaminación.La reunión informativa también sirvió para darles la información de qué deberían de hacer y cómo efectuar acciones para el adecuado manejo de los desechos sólidos y de las aguas grises que son lanzadas al manto acuífero.Además de una serie de concejos para el tratamiento de los desechos sólidosSin embargo, hasta el momento la mayoría de negocios ubicados en el área pública del lago siguen sin acatar las recomendaciones del MARN.“Lamentablemente, no están atendiendo las sugerencias que se hicieron en los talleres y eso implica que los niveles de contaminación se han mantenido, no se ha logrado una reducción significativa”, manifestó Alejandro Villacorta, presidente de la Fundación Coatepeque que junto a otras instituciones del Gobierno como el Ministerio de Salud (MINSAL) están al tanto de cómo se lleva a cabo las acciones para controlar la contaminación del lago.Villacorta lamentó que pese a los acercamientos entre la fundación el MINSAL, MARN con los propietarios de los negocios de comida en el sector conocido como el “bajadero la bendición”, las recomendaciones hechas no se estén atendiendo.El presidente de la fundación explicó que en los próximos días se podría concretar un nuevo acercamiento con los dueños de los negocios para darles una fecha límite para que, aquellos que aún no lo hacen, inicien con los trabajos en los sistemas de tratamientos planteados.Añadió que si luego de esa reunión no existe una voluntad por parte de los dueños de los negocios de comida no descartan elevar el caso a una instancia judicial.“Podría ser que si no vemos un interés por cumplir con las recomendaciones hechas por las instituciones llevemos el caso al Tribunal Ambiental para que tome cartas en el asunto”, manifestó Villacorta.Por su parte, algunos comerciantes dijeron que están cumpliendo con algunas recomendaciones hechas por el MARN en el tema de los desechos sólidos mientras que del resto no pueden hacerlas, por el momento, debido a que es un proceso en el cual tienen que realizar varias acciones que conlleva algún desembolso económico.“Estamos haciendo el mejor esfuerzo para cumplir con las recomendaciones y así dejen de hablar que somos nosotros los que contaminamos el lago, esto es un problema de comunidades y otras quintas que están en el lugar y contaminan también”, dijo uno de los propietarios que declinó decir su identidadAgregó que plantearán una serie de propuestas del mismo tema en una reunión que está programada para el próximo viernes en la alcaldía de El Congo.