Neto Muyshondt: “Atáquenme a mí, a mi gestión, no a la gente”

El alcalde de San Salvador, Ernesto Mushondt, acusó al ministro de Gobernación, Mario Durán, y al ministro de Trabajo, Rolando Castro, de estar dirigiendo a los sindicalistas de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) para que bloqueen el paso y el ingreso de los camiones recolectores de desechos sólidos de la capital al relleno sanitario de MIDES, situado en Nejapa.

Luego de que Durán, quien también es candidato a ocupar la silla edilicia de la capital por el partido Nuevas Ideas, se ofreciera como mediador entre ASTRAM y la comuna, el edil dijo que la problemática no es más que una campaña política sucia, en el marco de las próximas elecciones legislativas de 2021.

“La gente de El Salvador ha sufrido en medio de esta pandemia, 7 meses sin empleo, encerrados, como para que estos dos señores (Rolando Castro y Mario Durán) generen una crisis de salud y ambiental en la ciudad más importante del país”.



Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador

Los sindicalistas aseguran que la comuna les ha retenido prestaciones durante varios meses y también denuncian despidos injustificados.

Muyshondt, sin embargo, afirmó que es el Ejecutivo el que quiere desestabilizar su gestión municipal.

“La gente de El Salvador ha sufrido demasiado en medio de esta pandemia, han pasado 7 meses sin empleo, encerrados, como para que estos dos señores generen una crisis de salud y ambiental en la ciudad más importante del país”, manifestó el edil.

“Dáñeme a mí, atáquenme a mí, a mi gestión, critíquenme, pero no pongan en riesgo a la gente. (...) Que me acosen a mí, que me hostiguen, que me persigan a mí, pero que no lo hagan con la gente. Es lo único que le voy a pedir al presidente, a quien considero un amigo”, apuntó el alcalde de San Salvador.