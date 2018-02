“Neto nos garantiza estabilidad laboral”

Según el secretario de relaciones de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), Rolando Castro, el FMLN no está capacitado para mantener la Alcaldía de San Salvador bajo su poder, dice lo mismo de la candidata del partido, Jackeline Rivera. Es por eso que asegura que ni siquiera contemplaron la posibilidad de entablar pláticas con el partido para endosarles su apoyo en las elecciones de marzo.

Hace dos semanas en un acto público firmaron un compromiso con Ernesto Muyshondt, candidato a alcalde por ARENA, y con Guillermo Gallegos, candidato a diputado por GANA, a quienes les aseguran más de 10,000 votos con tal de que ganen.

“La evaluación que tomó la clase trabajadora de la Alcaldía de San Salvador es darle el respaldo a Neto Muyshondt del partido ARENA y no permitir que llegue Jackeline Rivera representando al FMLN a la Alcaldía de San Salvador, fue producto de toda una evaluación bien articulada”.

Castro sostiene en esta entrevista con LA PRENSA GRÁFICA que tanto en Muyshondt como en Gallegos ven a dos aliados para el gremio de trabajadores municipales. Afirmó que no ven en ellos oportunidades de conseguir puestos de trabajo, lo único que buscan de ellos es que les ayudan a lograr estabilidad laboral.

Sin embargo, no han dejado de contemplar la posibilidad de que Jackeline Rivera pueda ganar la comuna, ante esto dice que pondrán en alerta a todos los miembros para esperarla con “contundencia”. Pese a esto, se aferran a que Muyshondt será el vencedor el próximo 4 de marzo.

“Ni siquiera contemplamos la posibilidad de tener un acercamiento con el FMLN, nunca entró en el análisis de ASTRAM, ni siquiera darnos la oportunidad de platicar con ella (Jackeline Rivera) porque ya conocemos cómo trabaja”.

Hace dos semanas hicieron un acto donde se le dio apoyo a Ernesto Muyshondt como candidato a alcalde y a Guillermo Gallegos como candidato a diputado, ¿por qué eligieron a estas dos personas?

Nosotros como organización tenemos un análisis, fuimos los primeros que enfrentamos los gobiernos del FMLN como movimiento sindical de El Salvador, ASTRAM fue el que conoció por primera vez prácticamente cómo gobierna, valga la redundancia, un gobierno del FMLN, partiendo de eso en 1997 ganaron las alcaldías del Área Metropolitana de San Salvador y empezamos a tener serias dificultades, todo culminó con la llegada de Violeta Menjívar y prácticamente con la llegada de Violeta Menjívar fuimos fuertemente golpeados. Al movimiento sindical en ese momento a través de ASTRAM nos despidieron cerca de 500 personas solo en la Alcaldía de San Salvador y producto de eso es que dimos una lucha muy fuerte, intensa, grande, incluso fuimos condenados por el movimiento sindical de ese momento y nosotros siempre les planteábamos que cuando el FMLN llegara al Poder Ejecutivo ellos se iban a enterar cuál era la forma de gobernar del FMLN. La evaluación que tomó la clase trabajadora de la Alcaldía de San Salvador es darle el respaldo a Neto Muyshondt, del partido ARENA, y no permitir que llegue Jackeline Rivera representando al FMLN a la Alcaldía de San Salvador, fue producto de toda una evaluación bien articulada y discutida con todos los trabajadores tomamos la decisión de apoyar a Neto Muyshondt, convertirlo en alcalde, tenemos una cantidad de votos muy valiosa que puede ser determinante en la alcaldía.

A nivel legislativo tomamos la decisión de apoyar al licenciado Gallegos por lo siguiente: cuando estaba el partido ARENA en la presidencia de la Asamblea Legislativa no dejaba de haber una exclusión y marginación bien fuerte con el resto de partidos de oposición. Cuando llegó Lorena Peña a la presidencia de la Asamblea Legislativa ustedes son testigos cómo incluso quitaba la participación a los diputados o diputadas de ARENA, dos partidos antagónicos que prácticamente no se pueden entender, cuando llega el licenciado Gallegos lo primero que genera es un clima de gobernabilidad y tranquilidad en la Asamblea Legislativa siendo equitativo con ambos, dando posibilidades a uno y otro, permitiendo la inclusión. Nosotros dimos una lucha fuerte porque el gobierno del FMLN quería llevarse el sistema de pensiones, el sistema previsional de la clase trabajadora y logramos con él que también dio una lucha muy titánica, llegó a un nivel el presidente de la Asamblea Legislativa que la misma propuesta de GANA él no la compartía y compartía más todo un planteamiento multidisciplinario que fue discutido con un montón de organizaciones y que estaba representada por la iniciativa en ese momento. Nos gustó esa actitud valiente que tomó y últimamente nosotros hemos ingresado cerca de tres piezas a la Asamblea Legislativa sobre la modificación de la Ley de la Carrera Administrativa, la figura especialmente de la supresión de plazas, y hemos tenido un total apoyo del presidente, entonces nosotros queremos que sea un diputado muy votado en las próximas elecciones, ASTRAM garantiza un aproximado de 10,000 votos solo en el municipio de San Salvador para el presidente de la Asamblea Legislativa y nosotros creemos que vamos a dar nuestro aporte para que salga con una votación muy fuerte, muy grande y que siga negociando el tema de la presidencia de la Asamblea Legislativa posteriormente.

¿Qué beneficios puntuales obtiene el gremio de trabajadores municipales con estas dos personas?

Neto ha comprometido una garantía de estabilidad laboral, respetar los derechos elementales, los derechos humanos, los derechos laborales, dignificar a la clase trabajadora, es más, ya se comprometió con ASTRAM de una nivelación salarial que esta desnivelación salarial viene desde 1997 cuando Héctor Silva lleva a cabo el famoso tabulador salarial y es ahí donde empieza la discriminación. Neto se compromete a estabilidad laboral, Neto se compromete una nivelación salarial y se compromete a construir un clima de estabilidad y armonía en función de la clase trabajadora.

En el caso del presidente, adquirió un compromiso firme el tema de la Ley de la Carrera Administrativa sobre la figura de supresión de plazas, estamos hablando que ahí pueden salir beneficiados un promedio de 40,000 trabajadores del país que son trabajadores municipales, entonces tenemos las puertas abiertas con el presidente de seguir modificando, reformando, creando, formulando leyes a fin de garantizar nuestros derechos elementales.

En Neto como alcalde lo que nosotros esperamos, que dignifiquen a la clase trabajadora, que lleguen las personas con un espíritu no de activismo político partidario sino que lleguen con una visión de sacar adelante a los capitalinos, pero con lo más importante que es la fuerza de trabajo. Él se ha comprometido, ha firmado documentos incluso con nosotros, por eso es la decisión contundente del respaldo al candidato Ernesto Muyshondt que estamos convencidos de que va a ser el futuro alcalde de San Salvador.

Aparte del tema de que les pueda apoyar con las iniciativas de ley que ya ingresaron a la Asamblea y en futuras, ¿ven con Gallegos la oportunidad de que también les abra espacios de trabajo en la Asamblea?

Nosotros no estamos sobre la vía de creaciones de empleo, nosotros estamos sobre la vía de la garantía de la estabilidad laboral de la clase trabajadora, nosotros luchamos por la modificación en la Ley de la Carrera Administrativa para garantizar como un pasador bien definido, legal, jurídico donde no cualquier alcalde cada tres años que llegue a despedir a humildes trabajadores. El tema de la creación de fuentes de empleo eso no es una cosa que le corresponde a ASTRAM, sino que le corresponde incluso al Gobierno y a la empresa privada, fomentar políticas fiscales incluso a fin de tener un crecimiento económico en mejores condiciones que las actuales y eso propiciaría la creación de las fuentes de empleo, pero no estamos en ese tema nosotros.

¿Ustedes entablaron pláticas para respaldar a Jackeline Rivera?

No, ni siquiera consideramos la posibilidad porque nos quedó evidenciado de que cuando el coordinador general del FMLN dijo aquí está Jackeline Rivera que va a continuar lo que Violeta Menjívar hizo en la Alcaldía de San Salvador prácticamente los trabajadores están asustados. Ni siquiera contemplamos la posibilidad de tener un acercamiento con el FMLN, nunca entró en el análisis de ASTRAM, ni siquiera darnos la oportunidad de platicar con ella porque ya conocemos cómo trabaja, conocemos cómo llegaron a fracturar todo el aparato administrativo y organizativo de la Alcaldía de San Salvador y conocemos cómo tienen de rodillas a El Salvador.

¿Y qué pasaría si Jackeline Rivera gana la alcaldía?

Nos vamos a enfrentar. Nosotros tenemos un contacto directo con las comunidades y el pueblo está pensando igual que nosotros, no quiere gobiernos del FMLN. Si usted me dice en política todo puede pasar y si aplicamos la teoría de las probabilidades pueda tener una probabilidad sí talvez una en cien, 99 % de nosotros estamos plenamente convencidos de que Jackeline Rivera no tiene ninguna posibilidad de ganar la Alcaldía de San Salvador. Pero imagínenese en el hipotético caso de que pueda ganar si hoy ganara Jackeline Rivera nosotros el siguiente día estuviéramos convocando a todos los trabajadores de emergencia a preparar y cerrar filas para esperar con contundencia un posible gobierno del FMLN.

¿Qué significa esperar con contundencia?

Cuando alguien va a un cargo de elección popular, va por la lucha del poder formal, pero hay dos tipos de poder siempre y es el poder formal y es el poder real, nosotros como organización somos un poder real y esto no quiero que se vea con arrogancia sino más bien como un orgullo que nosotros tenemos, no verlo sería parte de una miopía política y de no tener un análisis objetivo de la situación, pero vuelvo a repetir, no lo hacemos con arrogancia, es el reconocimiento del poder real que tenemos en la Alcaldía de San Salvador como un orgullo y además un compromiso con la clase trabajadora que cada día debemos resolverle mejor sus demandas.

10

mil votos como mínimo le ha garantizado ASTRAM a los candidatos Ernesto Muyshondt y Guillermo Gallegos en San Salvador para las elecciones.

3

iniciativas de Ley ha ingresado ASTRAM en la Asamblea Legislativa con la firma del presidente del congreso, dijo Rolando Castro.

Rolando Castro

Cargo:

Secretario de relaciones de ASTRAM.

Trayectoria:

Es coordinador general de la Unidad de Parques y Jardines de la Alcaldía de San Salvador.