Neurocirujanos del Hospital Bloom lanzan el #BloomChallenge

Cada semana, el Servicio de Neurocirugía del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom (HNNBB) realiza dos operaciones de extracción de tumores cerebrales que pueden derivar en cáncer. En promedio, programa entre ocho y 10 cirugías al mes.

Nunca han dejado de hacerlas, pero los neurocirujanos llevan no menos de cinco años enfrentándose a una carencia: un equipo médico que lleva por nombre aspirador ultrasónico, una herramienta básica en cualquier sala de operaciones para extraer tumores, ya sean benignos o malignos (cancerígenos).

"Este aparato tiene varias ventajas: facilita la extracción, causa menos daño al tejido, hay menos morbilidad para el paciente y al final hay menos costos económicos", explica el neurocirujano Ernesto Herrera, quien trabaja en el hospital infantil.

Al HNNBB le fue donado este equipo, ya usado, en 2000, pero comenzó a fallar en 2014, por lo que los neurocirujanos elaboraron en ese entonces un documento que contenía una propuesta para la adquisición de un nuevo aparato, y el cual presentaron ante la dirección del centro hospitalario, pero hasta la fecha no han conseguido obtenerlo.

"No se puede negar que sí se ha comprado equipo tecnológico del cual el hospital carecía: un telescopio, un endoscopio cerebral, se consiguió la donación de una resonancia magnética, un TAC (tomografía axial computarizada), compra de medicinas que la verdad requieren un gran presupuesto; pero cuando uno ve que no se puede, pues, trata de buscar por otro lado, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados", anota el neurocirujano Pablo González, quien también es parte del Servicio de Neurocirugía del Bloom.

Cada caso clínico es diferente. Hay tumores menos complejos y otros demasiado complejos, dependiendo de las características del tumor o de la ubicación de este.

En algunos casos, los más complicados, es incluso imposible realizar una neurocirugía, pero hay otros casos en los que es hasta necesaria pasar a una segunda o una tercera fase, que corresponde a quimioterapias o radioterapias.

Que haya una segunda o tercera fase también depende en gran medida del aspirador ultrasónico. Según ambos especialistas, la herramienta permite extraer hasta en un 100 % los tumores cerebrales, mientras que sin este solo logran extraer un 90 % o 95 %.

"La diferencia está en el resultado. Ahorita estamos operando como en el año setenta. Con el aparato hay menos complicaciones; hay mayor y mejor manejo de estructuras vitales como los vasos sanguíneos, que se dañan menos durante la extracción del tumor; se reducen las secuelas; se acorta a la mitad el tiempo de la operación", añadió González.