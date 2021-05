“Ni Israel Ticas, ni la Policía, ni el fiscal son la autoridad competente para decir cuántos cadáveres hay en Chalchuapa”: Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad

La mañana de este martes 25 de mayo, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en la entrevista Hechos, de Canal 12, que ni Israel Ticas, el criminalista forense que ha trabajado en la escena, ni la Policía, ni el fiscal general de la república, son la autoridad competente para decir cuántos cuerpos hay en la casa del expolicía Hugo Osorio, en Chalchuapa.

Según indicó el ministro, la única autoridad competente para aclarar cuántos cuerpos han sido, son y serán encontrados en la casa de Osorio es Medicina Legal.

Estas declaraciones fueron dadas 4 días después de una conferencia de prensa en donde la Fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional Civil brindaron información sobre la cifra de cadáveres encontrados hasta ese día en la casa de Chalchuapa, y donde el fiscal informó que Ticas, el criminólogo forense sería sancionado por brindar información a los medios de comunicación.

“Son decisiones del fiscal general (la sanción), en la conferencia lo dejó claro. Ese tipo de conductas eran del pasado. Él como perito no puede salir a los medios (Israel Ticas) a dar ningún tipo de declaración porque no es el indicado y porque no ha terminado su trabajo", dijo Villatoro.

En la misma entrevista matutina, el ministro sí indicó que hasta el momento han sido 14 cadáveres los que han sido extraídos. “Lo que puedo decir, no como ministro, no como policía, sino lo que nos dice Medicina Legal es que ellos extrajeron de esa fosa 14 cadáveres, eso es lo cierto”.

Por otro lado agregó que la búsqueda de cuerpos dentro de esa fosa ya finalizó porque ya no hay más, y en consecuencia están por iniciar “otro tipo de excavaciones”.

Sumado a ello, el ministro sí dijo que Hugo Osorio sería condenado a por lo menos 400 años de prisión.

“Tenemos casi que seguro 100, pero todo lo que se ve le puedo garantizar que no son menos de 400 años por los que va a responder este sujeto”, apuntó.

Sobre USAID

El ministro de Seguridad de El Salvador también dijo que el retiro de la ayuda brindada por Estados Unidos a través de USAID a la Policía Nacional Civil no afectará su desempeño operativo.

“Si bien es cierto que se pierde algún apoyo para algunas consultorías eso no quiere decir que nosotros nos vamos a quedar esperando que nos vengan a resolver el problema desde afuera. Tenemos la suficiente capacidad como Policía y ministerio como para poder enfrentar y arreglar este problema entre salvadoreños, cualquier ayuda siempre es bienvenida, pero no estamos fincando nuestro trabajo en base a lo que nos puedan ayudar”, indicó.

El pasado viernes 21 de mayo, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) informó que reorientará la asistencia que actualmente brinda a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Instituto de Acceso a la Información Pública y anunció que en su lugar la dará a grupos de la sociedad civil u ONGs, esto como respuesta a los hechos ocurridos el pasado 1 de mayo, cuando la nueva Asamblea Legislativa destituyó e impuso a 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y asimismo cuando destituyó al exfiscal general Raúl Melara.